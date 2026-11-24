Смущения и временни прекъсвания на електрозахранването са възможни на 24 и 25 ноември в части от шест общини в Софийска област. Причината са планирани ремонтни дейности на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО) в подстанция „Алдомировци“.

От „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад) съобщават, че заради ремонта ще бъде променена схемата на електрозахранване на потребителите в части от общините Драгоман, Костинброд, Сливница, Годеч, Божурище и Своге.

На 24 и 25 ноември 2026 г., в часовете между 08:00 и 16:30 ч., са възможни смущения в електрозахранването.

Най-голям е списъкът на засегнатите населени места в община Драгоман. Възможни прекъсвания са посочени за град Драгоман и селата Беренде, Беренде извор, Василовци, Вишан, Владиславци, Габер, Големо Малово, Горно село, Грълска падина, Долна Невля, Долно Ново село, Драгоил, Калотина, Камбелевци, Круша, Летница, Липинци, Мало Малово, Начево, Несла, Ново бърдо, Прекръсте, Раяновци, Табан, Цацаровци, Цръклевци, Чеканец, Чепърлинци, Чорул, Чуковезер и Яблотина.

В община Костинброд смущения са възможни в селата Бучин проход, Опицвет и Петърч, както и в части от град Костинброд.

В община Сливница са засегнати град Сливница и селата Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци и Ракита.

В община Годеч временни прекъсвания са възможни в града и селата Букоровци, Бърля, Връдловци, Връбница, Голеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот, Смолча, Станянци, Туден и Шума.

В община Божурище са посочени селата Хераково и Храбърско. Засегнато е и село Манастирище в община Своге.

От ЕРМ Запад посочват, че предприемат мерки за ограничаване на неудобствата за потребителите и са в готовност да реагират при необходимост.

Ремонтните дейности в подстанция „Алдомировци“ вече са причина за планирани смущения в района и на 18 и 19 ноември.