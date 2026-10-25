Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Вече работят нормално всички машини за гласуване в област Хасково, които преминаха на работа на батерии заради прекъсване на електрозахранването. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково, Ина Вескова, предава БТА.

По-рано днес от комисията съобщиха, че в четири секции е прекъснало електрозахранването.

Машините са продължили да работят на батерии, на които могат да издържат около три часа. Аварията в село Минерални бани е била отстранена в ранния следобед, а към 15:00 часа нормалното електрозахранване е възстановено и в останалите три секции – в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав, община Стамболово, посочи Вескова, цитирана от БТА.

В 29-и район – Хасково са образувани 468 секции, като седем от тях са подвижни. В 59 секции има по две машини за гласуване, а в 291 – по една. Още в началото на изборния ден от РИК съобщиха за дефектирала машина в 130-а секция в хасковското село Елена. Там гласуването продължи с хартиени бюлетини.

Комисията е извършила и проверка по сигнал от ЦИК за разположението на машината в 28-а избирателна секция в Хасково, където по-рано гласува председателят на партия "Продължаваме промяната" Асен Василев. В сигнала се твърди, че машината е поставена зад паравана. Проверката е установила, че няма нарушение и сигналът е неоснователен, каза Ина Вескова.