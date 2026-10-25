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Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му
БТА

Дрегерът отчел 2,78 промила алкохол, а по случая е образувано бързо производство

23-годишен мъж е задържан в Девин за домашно насилие, след като отправил заплахи за убийство към чичо си. Това съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

До задържането се стигнало след подаден сигнал, на който се отзовал полицейски екип. При проверката било установено, че младият мъж е употребил алкохол, като дрегерът отчел 2,78 промила.

По случая е образувано бързо производство, а 23-годишният е задържан.

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