Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

23-годишен мъж е задържан в Девин за домашно насилие, след като отправил заплахи за убийство към чичо си. Това съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

До задържането се стигнало след подаден сигнал, на който се отзовал полицейски екип. При проверката било установено, че младият мъж е употребил алкохол, като дрегерът отчел 2,78 промила.

По случая е образувано бързо производство, а 23-годишният е задържан.