Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил в английското графство Ланкашър е известен с мрачната си история и легендите за вещици и призраци, които привличат любопитни туристи от цял свят, разказва BBC.

Районът е свързан с един от най-известните процеси срещу предполагаеми вещици в Англия. През 1612 г. дванадесет души от Ланкашър са обвинени в магьосничество, а девет от тях са осъдени на смърт чрез обесване. Днес селата, горите и хълмовете около Пендъл продължават да пазят спомена за тези събития, преплетен с местни предания за свръхестествени явления.

Хълм, обвит в мъгла и легенди

Пендъл Хил се издига на 557 метра надморска височина. Честите мъгли, влажният терен и усамотените горски пътеки създават особена атмосфера, която според местните жители подхранва историите за необясними преживявания. Някои посетители разказват за внезапно чувство на тревога, паника или страх, а други твърдят, че са чували странни звуци.

Историкът от Ланкашър Стивън Олдфийлд отбелязва, че в района отдавна се разказват истории за призрачни монаси и хора, които изпитвали затруднения с дишането. Екскурзоводът Стивън Ентуисъл пък споделя местно поверие, според което последният топящ се сняг по хълма понякога придобива формата на вещица.

Интересът към мястото се засилва особено през 2012 г., когато се отбелязват 400 години от съдебните процеси. Днес Пендъл Хил е популярна дестинация за разходки, особено около Хелоуин, когато любителите на мистериите се отправят към района в търсене на следи от неговото минало.

Как започва ловът на вещици през 1612 г.

В началото на XVII век обвиненията в магьосничество можели да доведат до смъртна присъда. Законът за магьосничеството от 1604 г., приет по време на управлението на крал Джеймс I, предвиждал тежки наказания дори за практики като призоваване на духове и правене на заклинания.

Възрастните хора, бедните и народните лечители били особено уязвими към подобни обвинения. Според историка Олдфийлд това било период на сериозни обществени сътресения и силно недоверие към хората, които се различавали от общоприетите норми.

Събитията в Пендъл започват през март 1612 г., когато народната лечителка Ализон Девайс се среща с търговеца Джон Лоу. Малко след това мъжът се почувствал зле. Синът му съобщил за случилото се на местния магистрат Роджър Ноуел, който започнал разследване.

По време на разпитите Девайс признала, че е причинила състоянието на Лоу и посочила други жени, за които твърдяла, че притежават свръхестествени способности. Сред тях били баба ѝ Елизабет Саутърн, известна като Олд Демдайк, Ан Уитъл и дъщеря ѝ.

Последвали още обвинения след събиране в дома на семейство Девайс на Разпети петък, което магистратът приел за среща на вещици. Сред арестуваните била и Алис Нътър, жена от заможно семейство. Обвиняемите били отведени в замъка Ланкастър и затворени в тежки условия.

Те били обвинени в злонамерени магически действия, включително в причиняването на смъртта на десет души. Деветгодишната Дженет Девайс дала показания срещу членове на собственото си семейство. Деветима от обвиняемите били признати за виновни и обесени, една жена била оправдана, а Дженет Престън била екзекутирана отделно в Йоркшир.

Преследванията на хора, обвинени в магьосничество, продължили и през следващите десетилетия. В Англия магьосничеството било декриминализирано през 1736 г.

Села, които пазят спомена за обвинените

Един от начините посетителите да се запознаят с историята е чрез пешеходните маршрути, посветени на процесите. През 2012 г. били създадени „Пътят на вещиците от Пендъл“ и „Разходката на вещиците от Ланкашир“, които следват предполагаемите маршрути на обвиняемите към затвора в Ланкастър.

Пътуването може да започне от Нючърч-ин-Пендъл – малко село с около 940 жители, където са живели някои от обвинените. Макар районът често да остава в сянката на по-популярните природни дестинации в Англия, той впечатлява със зелените си хълмове, пасищата и старинните къщи.

По фасадите на някои сгради могат да се видят изображения на вещици, а по вратите все още има подкови. В местните вярвания те се свързват със защита срещу магии и зли сили.

Сред забележителностите е църквата „Света Мария“, разположена в подножието на Пендъл Хил. В двора ѝ се намира каменен гроб, известен като Гробницата на вещиците и свързван с Алис Нътър и останалите осъдени.

Историкът Олдфийлд обаче поставя под съмнение тази връзка. По думите му Нътър е било широко разпространено фамилно име в района, а осъдена за магьосничество жена едва ли би получила погребение на осветена земя.

На църковната кула може да се види и резба, известна като „Божието око“. Според местното предание тя е направена, за да предпазва селото от зли духове.

От дома на обвиняемите до затвора в Ланкастър

Маршрутът продължава през селата Барли и Ръфли, където посетителите могат да видят скулптура в реален размер на Алис Нътър. Следва Ашлар Хаус – каменна къща в село Фенс, за която се смята, че е една от малкото запазени сгради в района, в които обвинените вещици действително са влизали.

Пътят преминава и през гората Боуланд. Днес районът привлича с широките си долини, откритите поля и дивата растителност, но преди повече от четири века обвиняемите трябвало да преминат през тази местност пеша, докато били отвеждани към затвора.

Крайната точка е средновековният град Ланкастър и неговият замък от XI век. Именно там обвиняемите били държани в подземията, преди да бъдат изправени пред съда.

Затворническите помещения са влажни, тесни и студени. За посетителите дори краткият престой в тях може да даде представа за тежките условия, при които са били държани обвиняемите.

Кръчмата, свързана с последните им часове

След посещението на замъка някои туристи се отбиват в кръчмата „Златният лъв“ в Ланкастър. Според местно предание това е мястото, където обвиняемите са изпили последното си питие преди екзекуцията. Професорът от университета в Ланкастър Шарлот Бейкър разказва за тази история, която продължава да бъде част от местния фолклор.

Старинният дървен бар и камината на заведението допринасят за атмосферата, около която през годините се натрупват разкази за необичайни звуци и призрачни присъствия. Собствениците и посетителите често свързват тези истории с миналото на града и процесите срещу вещиците.

Независимо дали човек вярва в легендите, или ги приема като част от местния фолклор, Пендъл Хил предлага необичайна среща с историята на Англия. Красивите пейзажи и старинните селища съжителстват със спомена за съдебни процеси, в които страхът, суеверията и обвиненията са имали трагични последици.