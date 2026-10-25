Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

В неделя Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието в Йемен по време на обръщението си към вярващите от прозореца над площад „Свети Петър“, предава Ройтерс. Посланието на главата на римокатолическата църква идва по-малко от две седмици след като претърпя операция от рак на белия дроб.

71-годишният понтифик заяви, че е особено загрижен за хуманитарната ситуация в югозападния йеменски град Таиз, „където населението страда поради липса на храна, вода и медицинска помощ“.

След като стигна до прозореца без чужда помощ, той помаха и се усмихна на събралото се множество. Това е същото място, от което на 11 октомври той обяви, че ще се подложи на интервенция за отстраняване на малко образувание на белия дроб – първият здравословен проблем от началото на неговия папат.

„Отправям искрен призив за спиране на враждебните действия, за да могат хората в Йемен и в целия регион да живеят в мир“, заяви той с изключително твърд и ясен глас.

Светият отец сподели, че се моли и за убитите и ранените при „терористичната атака срещу православни вярващи“ в църквата „Хамуд“ в Йордания в петък.

„Близък съм до тази общност и до цялата страна, която е известна с мирното и изпълнено с уважение съвместно съществуване на различни религии“, отбеляза понтификът.

Папа Лъв XIV призова всички да подкрепят с молитвите си срещата на религиозните лидери за насърчаване на мира, която ще се проведе в италианския град Асизи във вторник. От Ватикана съобщиха в петък, че той е трябвало да присъства на събитието, но е отменил посещението си по съвет на лекарите, за да подпомогне възстановяването си.

На 13 октомври на папата беше отстранен долният лоб на десния бял дроб, след като беше диагностициран с аденокарцином – най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Миналата седмица лекарите обявиха, че той няма да има нужда от по-нататъшна терапия, което е знак, че туморът не се е разпространил.