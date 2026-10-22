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Папа Лъв XIV няма да се подлага на допълнително лечение след операцията за рак на белия дроб

Папа Лъв XIV няма да се подлага на допълнително лечение след операцията за рак на белия дроб
АР/БТА

Осем дни след операцията папата се появи на общата аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана

Папа Лъв XIV се завърна във Ватикана четири дни след операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб, при която беше потвърдена диагнозата белодробен аденокарцином — най-често срещаният вид рак на белия дроб, съобщиха Ройтерс и АНСА.

Изследването на отстранената тъкан е потвърдило първоначалната диагноза, без данни за разпространение на заболяването. Личният лекар на папата, д-р Луиджи Карбоне, и хирургът д-р Стефано Маргаритора са заявили, че след допълнителната онкологична оценка не се налага друго лечение.

Осем дни след операцията папата се появи на общата аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана. В началото на събитието той премина с папамобила сред събралите се вярващи, поздрави ги и благослови бебета, подадени към него от родителите им.

Лъв XIV беше избран за глава на Римокатолическата църква през май миналата година след смъртта на папа Франциск.

Образуванието в белия дроб е било открито при рутинен медицински преглед, след който лекарите препоръчали незабавна операция. На 11 октомври папата съобщи за ситуацията по време на неделната молитва от Апостолическия дворец на площад „Свети Петър“. Ден по-късно той постъпи в болница „Джемели“ в Рим, а на 13 октомври му беше отстранена част от десния бял дроб. Последвалите изследвания потвърдиха диагнозата белодробен аденокарцином.

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