Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Повече от половината анкетирани компании в Централна и Източна Европа са понесли негативни последици от проблеми с водните ресурси през последните пет години, включително прекъсвания на дейността и увеличени разходи. Това показва проучване на WWF, изготвено съвместно с EY denkstatt Austria сред 115 компании от България, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна, съобщиха от WWF-България.

Докладът „Водните рискове и готовността на бизнеса в Централна и Източна Европа“ се основава на данни, събрани между април и юни тази година. Авторите уточняват, че резултатите отразяват отговорите на участниците и не са статистически представителни за всички предприятия в региона.

Недостигът на вода и засушаването са сред основните очаквани заплахи за бизнеса. На тях посочват, че са изложени 49% от анкетираните компании. Почти толкова — 46%, се притесняват от наводнения и екстремни валежи. Сред останалите рискове са влошаването на качеството на водата, натискът върху екосистемите и несигурността около регулациите.

Близо шест от десет компании (58%) очакват водните рискове да имат умерено или значително отражение върху дейността им през следващите пет години. Въпреки това подготовката на бизнеса остава ограничена.

Оценка на рисковете за собствените си операции са направили 46% от участниците, но само 23% са анализирали опасностите по веригите си на доставка. Повече от половината анкетирани дружества (53%) нямат специална стратегия за управление на водните ресурси, а едва 7% определят готовността си да се справят с подобни рискове като много висока.

Разминаването между осъзнаването на проблема и предприетите действия се вижда и при анализа на въздействието върху водните ресурси. Собствената си дейност са оценили 48% от компаниите, докато при веригите на доставка този дял е 25%.

Плановете за бъдещи инвестиции също показват ограничена активност. Близо половината от участниците (45%) очакват разходите им за управление на водните ресурси да останат на същото равнище през следващите три години. Увеличение предвиждат 28%, като само 4% планират значителен ръст.

От WWF посочват, че бизнесът трябва да премине от идентифициране на рисковете към конкретни мерки за ограничаването им. Това включва установяване на зависимостите от водните ресурси и оценка на потенциалните последици от засушаване, наводнения или влошено качество на водата върху производството, доставките и разходите.

„Дълго време водата се възприемаше като ресурс, който бизнесът може да приема за даденост – надежден ресурс, наличен винаги и навсякъде, когато е необходим. В Централна и Източна Европа това допускане става все по-трудно за поддържане“, заяви Андреас Бекман, изпълнителен директор на WWF за Централна и Източна Европа, цитиран в прессъобщението. Той подчерта значението на здравите реки, влажните зони и сладководните екосистеми за дейността на компаниите.

Според Вилибалд Калтенбрунер, управляващ партньор на EY denkstatt Austria, цената на бездействието може да надхвърли значително разходите за предварителна подготовка.

Недостигът на вода вече създава затруднения и за енергийния сектор в Европа. През летните месеци ниските нива на река Дунав затрудниха производството на електроенергия в редица държави, припомня БТА.

В началото на август унгарският премиер Петер Мадяр обяви спиране на АЕЦ „Пакш“ заради прекалено ниското водно равнище — първото подобно прекъсване за централата от 44 години според предоставената информация. В края на същия месец АЕЦ „Козлодуй“ също намали мощността си заради ниското ниво на Дунав, като пети блок беше ограничен със 120 мегавата.