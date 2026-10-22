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Пътят Смолян - Пампорово няма да е готов за зимата, обясни регионалният министър

Пътят Смолян - Пампорово няма да е готов за зимата, обясни регионалният министър
Снимка: БТА

От двете страни на Общинския път има хотели, но няма Общ устройствен план (ОУП), каза Шишков

Трасето Смолян-Пампорово няма как да бъде готово за зимата. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БНТ. Той изтъкна отговорността на местната власт, която е разрешавала строителство на хотели, но не е изградила подходяща инфраструктура за достъп до тях.

"Обходът е общински път. И от двете страни има хотели. В тази част няма Общ устройствен план (ОУП), строи се хаотично. Този път го има, но не е одобрен от ОУП. Това е отношението властта години назад. Ако там беше направен нормален път и да го поддържа Общината, разрешила хотелите, щеше да е нормално. Обходният път е достъп на жителите на Смолян към курорта Пампорово. Това е проблем на Общината. Българските общини години назад са управлявани по този начин", каза Шишков. 

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