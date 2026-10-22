Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Договорите за текущ ремонт и поддръжка са подписани през 2024 г. и изтичат сега. В рамките на тези договори ще бъде осигурена зимната поддръжка. Не се бавим, но във времето назад беше похарчен един бюджет на АПИ. Имаше възлагане през 2025 г. без осигурен финансов ресурс на голяма част от пътната инфраструктура в България. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БНТ.

За да се е стигнало дотук (арести на двама кметове - Сунгурларе и на Белица - б.р.), значи нещо се е случило, някъде са отклонявани пари. Това е част от разследванията, обясни Шишков.

За ремонта на тунел "Топли дол" той обясни, че алтернативният път е затворен, защото подпорната стена е под риск да падне. От 2024 г. се водят кореспонденции. Трябва ни една година, за да ремонтираме това трасе. Ако чакахме тази една година, тогава вместо АПИ, щяхме да имаме линейки в тунела", заяви регионалният министър.

Той уточни, че ремонтът на тунела ще бъде на две смени. Тировете в петък вечерта ще бъдат спирани. Ремонтът е разделен на три етапа, за да може за празниците тунелът да е отворен. "Ремонтите на тунелите са продължавали много повече. Когато нямаш инфраструктура, когата наличните пътища не позволяват дори да ремонтираш някои от тях, така се получава", заяви Шишков.

За прохода Арабаконак министърът уточни, че пътят е общински, а държавата ще го ремонтира.