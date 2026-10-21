Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

За Коледа и Нова година тунелът "Топли Дол" ще бъде отворен. Този ангажимент пое министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който коментира ремонта на въпросната инфраструктура по АМ „Хемус. Той заяви, че въпросното съоръжение е трябвало да бъде затворено и ремонтирано.

Припомняме, че Шишков днес проведе спешна работна среща с кметовете на Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като целта е улесняване на движението през АМ „Хемус“ заради извършваните ремонтни дейности.

Министърът каза още, че е получил разрешение от кметовете на Горна Малина и Ботевград да бъде използван преходен път през тях, с оглед на това, че въпросната инфраструктура - проходът Арабаконак - е общинска. „С държавни средства ще направим той да бъде проходим в рамките на този обход. Надяваме се, че в рамките на 20 дни ще бъде осигурен този обход“, добави Шишков, казвайки, че това е ангажимент от строителя.

Регионалният министър каза още, че „ с превозвачите имаме уговорка в дните в петък вечер в поскоока Варна и в неделя вечер в посока София да бъде отбито товарното движение, което ще облекчи преминаването през тунела "Топли Дол“.