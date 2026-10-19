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Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая
БТА

Регионалният министър посочи, че за този участък приоритетно са осигурени пари

През тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в района на Владая, заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той говори по време на посещението си в Монтана в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

Шишков посочи, че за този участък приоритетно са осигурени пари, макар да не е имало средства за него.

"Много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта", каза Шишков.

Във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние. 

 

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