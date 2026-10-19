Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая
Регионалният министър посочи, че за този участък приоритетно са осигурени пари
През тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в района на Владая, заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
Той говори по време на посещението си в Монтана в рамките на инициативата „Регионите говорят“.
Шишков посочи, че за този участък приоритетно са осигурени пари, макар да не е имало средства за него.
"Много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта", каза Шишков.
Във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние.