Шишков: „Магистралата на позора“ между Видин и Монтана е без реален напредък

Нулево развитие има по участъка от бъдещата магистрала между Видин и Монтана, заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който говори за Пътната инфраструктура в Северозападна България на среща в Монтана "Регионите говорят".

Връзката на Монтана трябва да бъде не само към София и Видин, защото това е една част от връзката към Европа. За съжаление частта на магистралата, която е от Видин към Монтана, в положението, в което я оставихме, когато бях регионален служебен министър, в същото положение я намерихме, посочи Шишков.

Той изтъкна, че няма абсолютно никакво развитие по проекта.

"През последните 2-3 месеца - успяхме да съгласуваме задание за проектиране. Там се прави изменение на подробния устройствен план за осигуряване на изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин. Това е изключително важно.

Участъкът от магистралата в частта от Видин до Ружинци има частични проблеми и трябва да се осигури вариант тези участъци да бъдат завършени. Нашите сметки показват, че строителите могат да го завършат до края на следващата година. Разбира се, участието на държавата ще бъде много активно", изтъкна той.

По отношение на частта между Ружинци и Монтана Шишков каза, че за тази част е имало разрешение за строеж.

"В края на 2024 г. е открита строителна площадка и 10 дни по-късно строителството е спряно отново - абсолютно безхаберие, нежелание на държавата да извършва строителство в този участък.

Това е част от наследството, само че това наследство за съжаление рикошира върху начина на живот на хората в Северозападна България. Затова бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора. Лошото е, че никой не прави нищо за постигане на реален напредък", посочи Шишков.

Той добави, че държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство.