Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шишков: „Магистралата на позора“ между Видин и Монтана е без реален напредък

Шишков: „Магистралата на позора“ между Видин и Монтана е без реален напредък

Връзката на Монтана трябва да бъде не само към София и Видин, защото това е една част от връзката към Европа, каза регионалният министър

Нулево развитие има по участъка от бъдещата магистрала между Видин и Монтана, заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който говори за Пътната инфраструктура в Северозападна България на среща в Монтана "Регионите говорят". 

Връзката на Монтана трябва да бъде не само към София и Видин, защото това е една част от връзката към Европа. За съжаление частта на магистралата, която е от Видин към Монтана, в положението, в което я оставихме, когато бях регионален служебен министър, в същото положение я намерихме, посочи Шишков.

Той изтъкна, че няма абсолютно никакво развитие по проекта.

"През последните 2-3 месеца - успяхме да съгласуваме задание за проектиране. Там се прави изменение на подробния устройствен план за осигуряване на изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин. Това е изключително важно. 

Участъкът от магистралата в частта от Видин до Ружинци има частични проблеми и трябва да се осигури вариант тези участъци да бъдат завършени. Нашите сметки показват, че строителите могат да го завършат до края на следващата година. Разбира се, участието на държавата ще бъде много активно", изтъкна той.

По отношение на частта между Ружинци и Монтана Шишков каза, че за тази част е имало разрешение за строеж.

"В края на 2024 г. е открита строителна площадка и 10 дни по-късно строителството е спряно отново - абсолютно безхаберие, нежелание на държавата да извършва строителство в този участък.

Това е част от наследството, само че това наследство за съжаление  рикошира върху начина на живот на хората в Северозападна България. Затова бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора. Лошото е, че никой не прави нищо за постигане на реален напредък", посочи Шишков.

Той добави, че държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство.

Още по темата

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Водещи

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

  • Преди 1 минута
14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

  • Преди 3 минути
Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

  • Преди 17 минути
Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

  • Преди 17 минути
Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

  • Преди 24 минути
РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

  • Преди 27 минути
Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

  • Преди 36 минути
Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

  • Преди 38 минути
65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

  • Преди 48 минути
Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

  • Преди 56 минути
Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици