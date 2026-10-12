Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Подготовката за две от важните магистрални връзки в Северна и Североизточна България продължава. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той посочи, че се работи по подробните устройствени планове за отделни участъци на АМ „Хемус”.

Шишков каза още, че се подготвя процедура за избор на трасе между Варна и Бургас за магистрала „Черно море”, предава НОВА.

„Работим много активно и виждате, че почти всяка седмица излиза по някое одобряване на ПУП в някои от участъците. Трябва да одобряваме тези планове, за да започне строителството. Амбицията на министерството е да бъде възложен цялостен проект, който да обхване връзката до границите с Румъния и Турция", посочи той.