Новини
Търси
Подкаст
Политика

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"
БТА

Работим много активно, изтъкна регионалният министър

Подготовката за две от важните магистрални връзки в Северна и Североизточна България продължава. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той посочи, че се работи по подробните устройствени планове за отделни участъци на АМ „Хемус”.

Шишков каза още, че се подготвя процедура за избор на трасе между Варна и Бургас за магистрала „Черно море”, предава НОВА.

Работим много активно и виждате, че почти всяка седмица излиза по някое одобряване на ПУП в някои от участъците. Трябва да одобряваме тези планове, за да започне строителството. Амбицията на министерството е да бъде възложен цялостен проект, който да обхване връзката до границите с Румъния и Турция", посочи той.

Още по темата

Шишков: Тунел "Дупница" е без осветление, подготвя се основен ремонт

Шишков: Тунел "Дупница" е без осветление, подготвя се основен ремонт

Иван Шишков: Опозицията атакува в мига, когато спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми

Иван Шишков: Опозицията атакува в мига, когато спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми

Шишков: Пътният възел при Ботевград от днес е с разрешение за ползване

Шишков: Пътният възел при Ботевград от днес е с разрешение за ползване

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"

Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 11 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 24 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 31 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 38 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 41 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 44 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 51 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 56 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час