Шишков: Пътният възел при Ботевград от днес е с разрешение за ползване

Пътният възел при Ботевград от днес е с разрешение за ползване, заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

„Една хубава новина за пътната мрежа - днес въведохме в експлоатация пътния възел, който е непосредствено до Ботевград. Знаете много добре, че преди няколко месеца успяхме да завършим строителството на този пътен възел, но всяко строителство завършва само по един начин - с разрешение за ползване. Така че днес стигнахме до тази финална права", каза министърът след среща с кметовете и представители на общините Ботевград, Правец, Етрополе и Своге, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ „ВиК Холдинг ЕАД“, предава БТА.

Проявата е в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

Той съобщи, че на срещата е бил поставен проблемът за участъка от Ботевград до новия пътен възел във връзка с паркирането тежкотоварни камиони и натрупването на отпадъци, като посочи, че е обсъдено с кмета на общината, на база действащия Общ устройствен план (ОУП), да се направят крайпътни обекти и тир-паркинги, за да се въведе хигиена и организация на движението.

Министър Шишков изтъкна завареното тежко състояние на инфраструктурните обекти в страната и усилията на служебното правителство за тяхното завършване.

„Всички кметове, които са подавали искания за това да подпишат споразумения, до края на 2025 година не са били уважени техните искания, ако сега до октомври месец имат започнати процедури за избор на изпълнител, могат също да бъдат подписани допълнителни споразумения", обърна се Шишков към представителите на местната власт по темата за общинската инвестиционна програма.