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Иван Шишков: Опозицията атакува в мига, когато спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми

Иван Шишков: Опозицията атакува в мига, когато спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми
Снимка: БТА

Турските мантинели, закупени от "Автомагистрали" са на по-ниска цена, обясни той

Кой от опозицията е казал, че има натиск над директора на "Автомагистрали" за монтиране на турски мантинели без договор, без сертификат. Това запита регионалния министър Иван Шишков пред БНТ. 

"Може да се окаже, че опозицията си има говорители и тези говорители не са политически лица. Има определени НПО-та, които внушават на хората. Даже внушаваха конфликт с АПИ, а няма такъв конфликт. Това е атака. Някъде има цел. В момента, в който спираме да купуваме "онези мантинели от онези фирми", които влязоха в криминалните хроники, изведнъж започва атака, че ще монтираме мантинели, които не са от онези фирми", каза Иван Шишков. 

Той обясни, че когато е бил служебен министър, е изпълнявал обществени поръчки, направени от кабинета на Кирил Петков.

Шишков обясни, че са възложили на държавното дружество "Автомагистрали" да закупи мантинели. "Тези мантинели са с нужните документи и са на по-ниска цена", заяви Шишков. 

За проблемите на София регионалният министър заяви, че помагат с 280 млн. евро за метрото и градския транспорт. "В момента за София правим - Околовръстния път, Детската болница и проблемите на Витоша", допълни Иван Шишков.

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