Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Нулевият и вторият лот от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през следващата година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на ремонтните дейности по пътя Иново - Бойница - Кула край село Периловец.

"Аз лично смятам, че в рамките на следващата година тези два участъка трябва да се завършат, особено нулевият лот, който е по-напреднал", коментира Шишков.

По думите му строителството на нулевия лот край Видин е било забавено заради искане на общината за изграждане на локални платна, което е наложило промяна в Подробния устройствен план. Вече е изготвено ново задание, съгласувано с институциите.

Министърът отправи критики и към начина на финансиране на останалите три лота, като направи паралел с автомагистрала "Хемус".

"Проблемът с този път е поредният инхаус, поредните закононарушения, които са извършвани в периода 2020 г. Пак имаме раздадени аванси, ситуацията е абсолютно същата като "Хемус"", заяви Шишков.

Според него се водят финални преговори за завършване на трите участъка в рамките на две години и половина, като държавата ще изплаща средствата разсрочено за пет години.

Шишков коментира и проекта за тунел под Петрохан, който според предварителните оценки може да бъде с дължина около 10 километра.

Той съобщи, че продължава работата по оценката за въздействие върху околната среда и избора на трасе. Предвижда се проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство.

Посещението на министъра във Видинско е част от инициативата "Регионите говорят", в рамките на която той провежда срещи с представители на местната власт във Видин и Монтана.