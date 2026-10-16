Шишков за "Баба Алино": Кметът на Варна да уволни главния архитект, има достатъчно доказателства

Регионалният министър Иван Шишков призова кмета на Варна да поеме отговорност за установените нарушения при строителството в града. По думите му проверките на ДНСК са разкрили сериозни нарушения при издаването на удостоверение за търпимост на строеж в "Баба Алино".

„Отговорността за отстраняването е на този, който го е допуснал, и на този, чиито правомощия са да го спре или премахне. В случая с Варна това са правомощията на кмета“.

Той подчерта, че не е обещавал държавата да премахне незаконния строеж, а че институциите няма повече да си затварят очите за подобни случаи.

„ДНСК направи проверки и установи, че случаят с издаването на удостоверението за търпимост във Варна е стигнал до изключително сериозно нарушаване на закона. Тези констатации са дадени на кмета“.

По думите му кметът очаква от него да отстрани главния архитект на града, но Шишков смята, че това е в правомощията на самия кмет.

„Има достатъчно доказателства да го уволни“.

Шишков съобщи още, че е поискал проверка на ДНСК за последните четири години, а при необходимост и за пет години назад, за да се установи как са издавани разрешенията за строеж във Варна. Според него, ако проверката установи системни нарушения, случаят може да изисква и прокурорска намеса.

„Много ми е симпатичен кметът на Варна, но не може да очаква да му свършим работата. Ние го подкрепяме в борбата срещу мафията, но той трябва да я свърши. Това е негов ангажимент като кмет".

Извършени са 57 огледи на обекти, представляващи веществени доказателства по случая „Баба Алино“. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев миналата седмица по време на парламентарния контрол в Народното събрание.

"Оставащите огледи на обекти са 15", каза Демерджиев, който отговори на въпрос от народния представител Коста Стоянов от ПГ на „Възраждане“ относно "иззети документи от офисите на украинската престъпна групировка "КУБ" по време на полицейска акция, свързана със скандалното незаконно строителство в местността "Баба Алино" в град Варна."

По инициатива на административния ръководител на Апелативна прокуратура - Варна Красимир Конов беше проведена работна среща с двама прокурори от Върховната касационна прокуратура (ВКП), на която са присъствали и представители на ОДМВР-Варна, каза още Демерджиев, цитиран от БТА.

Той каза, че разследването е образувано на 28 май т.г. и е започнало с претърсване и изземане от разследващ полицай по съобщение от Икономическа полиция при ОДМВР - Варна, за това, че на неустановена дата е унищожил или скрил чужди документи с цел да причини вреда или да си набави облага.

На следващия ден, с разрешение от съдия, са претърсени още кола и апартамент. Всички претърсвания и изземвания са били одобрени от съдия. При тях е намерена и предадена техника по друго разследване, обясни министърът.

Той добави, че откритата до момента документация е запечатана като веществени доказателства, а към момента действията по разследването продължават.

Припомняме, че в началото на юли Демерджиев каза, че девет наказателни производства са образувани след акцията на МВР във Варна и случая „Баба Алино“. Той отбеляза, че всяко едно от тях е с различен предмет. При акцията във Варна бяха задържани 25 души до 24 часа, като са били иззети над 140 хиляди страници писмени доказателства, разпитани са и множество свидетели.