Демерджиев: Извършени са 57 огледи на обекти, представляващи доказателства по случая „Баба Алино“

Извършени са 57 огледи на обекти, представляващи веществени доказателства по случая „Баба Алино“. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на редовния парламентарен контрол.

"Оставащите огледи на обекти са 15", каза Демерджиев, който отговори на въпрос от народния представител Коста Стоянов от ПГ на „Възраждане“ относно "иззети документи от офисите на украинската престъпна групировка "КУБ" по време на полицейска акция, свързана със скандалното незаконно строителство в местността "Баба Алино" в град Варна."

По инициатива на административния ръководител на Апелативна прокуратура - Варна Красимир Конов беше проведена работна среща с двама прокурори от Върховната касационна прокуратура (ВКП), на която са присъствали и представители на ОДМВР-Варна, каза още Демерджиев, цитиран от БТА.

Той каза, че разследването е образувано на 28 май т.г. и е започнало с претърсване и изземане от разследващ полицай по съобщение от Икономическа полиция при ОДМВР - Варна, за това, че на неустановена дата е унищожил или скрил чужди документи с цел да причини вреда или да си набави облага.

На следващия ден, с разрешение от съдия, са претърсени още кола и апартамент. Всички претърсвания и изземвания са били одобрени от съдия. При тях е намерена и предадена техника по друго разследване, обясни министърът.

Той добави, че откритата до момента документация е запечатана като веществени доказателства, а към момента действията по разследването продължават.

В началото на юли Демерджиев каза, че девет наказателни производства са образувани след акцията на МВР във Варна и случая „Баба Алино“. Той отбеляза, че всяко едно от тях е с различен предмет. При акцията във Варна бяха задържани 25 души до 24 часа, като са били иззети над 140 хиляди страници писмени доказателства, разпитани са и множество свидетели.