Вътрешният министър Иван Демерджиев поиска спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес след нападението срещу привърженици и представители на „Левски“ в Марсилия. Демерджиев съобщи във Facebook, че очаква френските власти да установят всички участници в нападението и да предприемат действия за наказването им.

„Поисках спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна“, написа министърът.

Демерджиев е изискал и цялата налична информация по случая чрез дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и задграничния представител на МВР във Франция.

Министерството на външните работи също настоя за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия.