УЕФА ще открие дисциплинарна процедура срещу Олимпик Марсилия заради сблъсъците по трибуните на “Велодром” преди мача с Левски от Лига Европа, съобщава RMC Sport. Според френската медия дисциплинарната комисия ще разгледа доклада на делегата и се очаква да изслуша представители на двата клуба.

Напрежението ескалира около десет минути преди първия съдийски сигнал. По информация на RMC Sport по трибуните са били хвърляни предмети и факли, а при сблъсъците са били използвани и ножове. Медията съобщава за 11 ранени български привърженици. Полицията за борба с безредиците е влязла на стадиона, за да овладее ситуацията.

Двубоят предварително е бил определен като високорисков, а местата в сектора за гости са били ограничени до под 5% от капацитета на стадиона. Срещата се проведе и завърши с победа за Марсилия с 1:0 след гол на Амин Гуири.

Левски вече сезира УЕФА и настоя за пълно разследване както на нападенията срещу свои привърженици, така и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти за изясняване на случилото се.