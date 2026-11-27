Близо 628 млн. евро от националния бюджет са предвидени за Министерството на транспорта и съобщенията през 2027 г. Сред основните приоритети са модернизацията на транспортната инфраструктура, повишаването на безопасността, завършването на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), както и подобряването на капацитета на страната за търсене и спасяване в Черно море. Това стана ясно по време на брифинг на ресорния министър Георги Пеев, който представи финансовата рамка на ведомството и планираните политики в отделните сектори.

„Бих характеризирал бюджета като консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и при рестрикциите, които имаме. Той е фокусиран върху завършването на определени проекти и инициативи и е практически реализируем“, заяви Пеев, цитиран от Нова телевизия.

Министърът подчерта, че при изготвянето на финансовата рамка е заложено на реалистични цели, вместо на прекалено амбициозни намерения, за които няма необходимата предварителна подготовка. По думите му опитът от предходни години показва, че мащабното планиране невинаги води до успешно изпълнение на проектите. „Когато имаме много големи амбиции и нямаме добра подготовка, тогава резултатите не са много обнадеждаващи и просто имаме едно планиране, което не е завършено успешно“, посочи той.

Пеев обясни, че бюджетът на транспортното министерство е тясно обвързан с европейското финансиране, а успешното реализиране на инвестициите зависи от баланса между националните и европейските средства и ефективното им разходване. Спрямо 2026 г. е предвидено увеличение на разходите по почти всички направления. Минималните намаления по отделни пера, по думите му, се дължат на конкретни обстоятелства, а не на промяна в цялостните политики на ведомството.

Повече от 83 млн. евро са осигурени за компенсации и субсидии, чрез които държавата подпомага обществения транспорт и гарантира достъпа до транспортни услуги на уязвими групи от населението.

Средствата са предназначени за поддържане на нерентабилни автобусни линии, компенсиране на намаленията при пътуване с градския, междуградския и железопътния транспорт, както и за подпомагане на превозвачите, обслужващи населени места по междуградски маршрути.

Основната цел е да се гарантира транспортната свързаност на хората в отдалечените райони на страната, както и да се осигурят облекчени условия за пътуване на пенсионери, ученици и хора с намалена подвижност.

Георги Пеев беше категоричен, че независимо от вида транспорт и мащаба на планираните инвестиции, безопасността на гражданите трябва да остане основен критерий при вземането на решения.

„Ние казахме, че безопасността е най-важното нещо в транспортния сектор. Каквито проекти да правим, каквато и услуга да развиваме, тя трябва да е насочена към хората. Затова сме се фокусирали върху разпределянето на средствата по начин, по който да осигурим устойчивост и безопасност в отделните сектори на транспорта“, заяви министърът.

При представянето на финансовата рамка Пеев посочи, че за капиталови разходи в железопътния сектор са заложени 123 млн. евро. Основните направления са подобряването на инфраструктурата, модернизацията на системите за сигнализация и осигуряването на по-безопасно управление на движението на влаковете.

Инвестициите ще бъдат съсредоточени приоритетно върху основните железопътни артерии в страната, като целта е да се повиши надеждността и безопасността на железопътните превози.

Сред ключовите приоритети във въздушния транспорт е цялостното изграждане и въвеждане в ефективна експлоатация на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS). Министърът съобщи, че вече са определени местоположенията на всички бази и е разработена програма за подготовка на необходимия летателен състав.

„В момента сме в етап, в който определихме ясно и категорично къде ще бъдат всички бази. Направихме ясен план, структура и програма за обучение на пилотите, защото ситуацията в момента е следната - да, имаме нужните хеликоптери, но когато няма нужните бази и персонала, който да оперира, тогава системата е неефективна“, обясни Пеев.

По думите му през следващите три години трябва да бъдат осигурени шест бази за медицинските хеликоптери, разполагащи с необходимия технически и оперативен персонал. Целта е системата да функционира пълноценно, а инвестициите в летателна техника да бъдат обезпечени с необходимата инфраструктура и подготвени екипи.

На фона на поредицата от инциденти с кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море транспортното министерство предвижда сериозни инвестиции в подобряване на възможностите за провеждане на спасителни операции.

В бюджета са заложени над 16 млн. евро за закупуването на нов кораб за търсене и спасяване. Паралелно с това се разработва интегрирана система, която трябва да подобри координацията между институциите и да съкрати времето за реакция при извънредни ситуации. „Знаете за ситуациите с потъналите кораби в Черно море, в нашата изключителна икономическа зона. Затова сме се фокусирали върху по-ефективното търсене и спасяване във вода и не само, както и върху по-ефективните процедури и обмена на данни между различните институции, така че нашата система да става по-бърза, по-ефективна и по-безопасна“, заяви министърът.

Предвижда се новата система да обединява информация от различни източници, да я обработва по цифров път и да я предоставя своевременно на всички институции и екипи, ангажирани с конкретната спасителна операция. „Най-важното е, че работим върху интегрирана система за търсене и спасяване. Това е техническа система, която да може да обединява информация от различни източници, да я обработва ефективно и бързо, дигитално, след което да я разпространява в оперативен порядък до хората и институциите, които участват в операцията. Когато има такъв интегриран обмен на данни, действията са много по-ефективни и можем да реагираме много по-бързо“, подчерта Пеев.