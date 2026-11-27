Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Китайската камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCME) подписаха споразумение за сътрудничество в София. Това стана по време на провеждащия се днес българо-китайски бизнес форум на тема "Индустриално сътрудничество, инвестиции и нови бизнес възможности". Той е организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България)и посолството на Китайската народна република в Република България с подкрепата на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCME).

Споразумението за сътрудничество беше подписано от Кирил Бошов, заместник-председател на Съвета на директорите на АИКБ и Лиу Чун, президент на CCME.

Форумът се организира с цел да насърчи бизнес сътрудничеството между България и Китай, за насърчаване на българския износ на китайския пазар и привличане на китайски инвестиции в стратегически отрасли за България.