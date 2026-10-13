Добрин Иванов пред Таралеж: Направихме стъпка към новия механизъм за минималната заплата

Добрин Иванов е изпълнителен зам.-председател на АИКБ. Той отговори на въпросите на Весела Веселинова от Таралеж малко след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в понеделник.

Господин Иванов, какво беше постигнато на заседанието на НСТС в понеделник?

Най-същественото от заседанието на НСТС в понеделник, 12 октомври, е, че направихме важна стъпка към окончателното въвеждане на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата.

След продължителни преговори между работодателите, синдикатите и правителството беше постигнат компромис, който отчита едновременно социалните потребности на работещите и реалните възможности на икономиката. Новият модел включва четири показателя с еднаква тежест: динамиката на цените на малката потребителска кошница, изменението на медианната работна заплата, изменението на средната работна заплата и дългосрочната производителност на труда. Особено важно е, че в центъра на механизма вече стоят преговорите между социалните партньори, а не автоматичното определяне на минималната заплата по един-единствен показател.

Постигнатият компромис беше труден и трябва да бъде запазен, защото всяко ново искане на всяка от двете страни в преговорите рискува да ни върне към стария механизъм, който доказа своята непригодност.

В понеделник бяха обсъдени и подкрепени от АИКБ и промените в правилата за представителство на осигурените лица и пенсионерите в попечителските съвети на допълнителното пенсионно осигуряване. Не подкрепихме законопроекта за въвеждане на нов официален празник и премахване на шестмесечното ограничение на обезщетението при незаконно уволнение.

Как може да се постигне балансът между достойното заплащане и изискванията на бизнеса?

Трябва да престанем да противопоставяме интересите на работниците и работодателите. Бизнесът има интерес от добре платени, квалифицирани и мотивирани работници, особено в условията на хроничен недостиг на работна ръка. Нашата цел не е ниска минимална заплата, а адекватна и икономически обоснована минимална заплата, чието нарастване е устойчиво и не поставя под риск работните места. Трябва да си даваме сметка, че доходите не могат устойчиво да растат само с административни решения. Тяхното нарастване трябва да бъде подкрепено от повишаване на производителността, инвестициите, технологичното обновление и конкурентоспособностт на предприятията. Именно затова новият механизъм за минималната работна заплата е важен. Той отчита както покупателната способност и динамиката на възнагражденията, така и възможностите на икономиката. И най-важното, е че новият механизъм връща в центъра на определянето на минималната работна заплата преговорите между социалните партньори, които трябва да договорят нейния конкретен размер..

Какво е необходимо на бизнеса, за да се справи с настъпващата енергийна криза?

Трябва ясно да разграничим поскъпването на горива от това на електроенергията, защото отражението им върху икономиката е различно.

Поскъпването на дизела засяга най-силно транспорта, логистиката и земеделието. За бизнеса и икономиката като цяло обаче значително по-сериозният риск е високата цена на електроенергията. Тя е основен производствен фактор за практически всички отрасли и повишаването ѝ има много по-широк ефект върху себестойността, конкурентоспособността и крайните цени на стоките и услугите.

При горивата държавата трябва да гарантира сигурността на доставките и да осигури временна, целенасочена подкрепа за най-засегнатите дейности, особено обществения транспорт и предприятията с дългосрочни договори. Общото субсидиране на потреблението не решава проблемите с ограниченото предлагане и може допълнително да засили ценовия натиск.

При електроенергията държавата разполага с повече възможности за въздействие, тъй като България има собствен производствен капацитет. АИКБ настоява за предвидим механизъм за компенсации при прекомерно високи борсови цени, който да се прилага на месечна база. Това ще позволи на предприятията да запазят своята конкурентоспособност и ще бъде овладяно пренасянето на повишението в крайната цена на стоките и услугите.