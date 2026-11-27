Капитан Кукуров, какво представлява БУЛСАР и как се роди идеята за подобно сдружение?

БУЛСАР е доброволческо сдружение с юридическо лице с нестопанска цел. То е създадено преди 30 г. от капитан далечно плаване Никифор Герчев. Основната задача е било подсилването на операциите по търсене и спасяване в отговорната зона за България с доброволци и подпомагане с експертиза на тази дейност.

Какви уроци сте научили по време на спасяване и как то е допринесло за подготовката на бъдещите моряци?

В 30-годишната история на това сдружение има немалко случаи, в които наши доброволци са участвали и са помагали. Самият капитан Герчев е ръководил изключително много операции. Той беше и единственият в България дипломиран капитан по търсене и спасяване.

Силата на доброволческите организации е преди всичко в близката зона до нашето крайбрежие, предимството ни е в бързата реакция с малки бързи плавателни съдове. Сега работим да изградим по-добре работеща структура, в която времето за реакция да бъде намалено. Искаме да бъдем много оперативни и изцяло с доброволческа насоченост.

Откакто съм председател на сдружението, е необходимостта от много по-ефективно и оперативно използване на доброволческите организации. За мен това е неразработена и неизползвана ниша. Естествено, това трябва да е подкрепено със закон за доброволчеството и с уредени взаимоотношения между държава, доброволчески организации и работодатели. Това са важни неща за всяка доброволческа организация, дори за планинската спасителна служба, която също е изцяло на опълченски начала.

Не всеки може да стане доброволец в подобна акция. Трябва да бъде много добре трениран и подготвен, така ли е?

Това, което нашите хора имат, е техният морски опит – моряклък. Всеки от доброволците в БУЛСАР е моряк, рибар, яхтмен - хора, чийто живот минава в морето. Естествено, трябва да са добре подготвени. Сега се опитваме да създадем наши отговорници във всички по-малки пристанища по цялото Черноморие. Така, работейки чрез тях, при всеки конкретен случай отговорникът на място ще знае на кого да се обади и какъв плавателен съд да изкара, така че самият доброволец да не бъде застрашен в морето, а помощта му да е ефективна.

Имате ли конкретни истории?

И тази година няколко пъти в Южния район помощ оказа един от нашите активни доброволци, Найден Недев от Созопол, с неговия плавателен съд. Той два пъти се включи много добре и помогна на плавателни съдове, които имаха нужда бързо да бъдат достигнати и им беше оказана помощ.

Кой заплаща ресурсите за тази помощ, която БУЛСАР прави в момента?

Всъщност никой. Това е един от въпросите, които искам да бъдат поставени и в закона за доброволчеството. Ние не искаме заплащане труда на самия човек, на доброволеца. Организираното доброволчество означава ти да си готов безвъзмездно да дадеш своя труд. Но има ресурси, които влагаш: гориво, амортизация на оборудването. Най-вече искаме държавата да подпомогне доброволческите сдружения с оборудването на плавателните съдове, в комуникационно и спасително отношение. Тази помощ е най-важната. Никой не иска да му заплащаме труда да отиде да окаже помощ, това въобще не стои като въпрос.

Кажете нещо от вашата практика, например - от времето, когато сте бил на кораб или на подводницата „Слава“

В основата на спасителните операции в нашата отговорна зона почти винаги стоят Военноморските сили. Винаги са се справяли перфектно, но това не е основната задача на Въоръжените сили. Разликата, за която трябва да говорим в обществото, е между морска сигурност и морска безопасност. Задачата на въоръжените сили е морската сигурност, и те със своите възможности вършат перфектно работата си. Въпросите на морската безопасност би трябвало да се поемат от организация като нашата и от други структури на държавата. Нашето желание е да подпомагаме тези структури, да бъдем припознати и да бъдем използвани ефективно.

Морската безопасност касае търговския, рибарския и гражданския флот, това ли имате предвид? Как опитът от военния флот се пренася в гражданския? Има ли нещо, което надгражда плаването на гражданския флот?

Организационната култура, която имам от военноморските сили, искам заедно с колегите да я пренесем в подобно сдружение и да го направим оперативно работещо. До голяма степен използваме и искаме да въведем системата за оповестяване, която съществува във въоръжените сили, системата за оперативно и тактическо ръководство на силите, и техните термини, които, макар и военни, са изцяло приложими в такава организация. Говорим за начина, по който сигналът стига до сдружението и оттам до хората, които трябва да излязат на море. Целта е съкращаване на времето, защото в спасителните операции най-важни са бързата реакция и пълната информация къде трябва да отидеш и с какво ще се сблъскаш.

Искаме още да поставим на въпрос изграждането на единна електронна платформа за търсене и спасяване, в която да са включени както държавните институции, така и доброволческите, за да можем в 21-и век да бъдем активирани за много по-кратко време и да получаваме цялата информация. Не да събираш информация по телефона при всеки случай и да водиш безкрайни разговори, а просто да влезеш в платформата и да получиш пълна информация за този, който бедства: къде е, къде е твоето място, кога трябва да бъдеш изпратен, какъв е корабът или плавателният съд, кой е човекът. Всичко това може спокойно да се съкрати до минимум време и не изисква кой знае какви ресурси, а по-скоро желание и изпълнение. Зачестилите случаи в момента просто поставят тези въпроси на преден план. Не искаме да ни приемат като конкуренция на държавните институции. Напротив!

Ние искаме да сме в допълнение към тях, да бъдем ефективна тяхна подкрепа и подсилване. В същото време трудно постигаме това да бъдем припознати като такива.

Естествено, на първа линия трябва да са държавните институции, но нашето желание е тези въпроси да бъдат поставени и разгледани на една обща кръгла маса, да се обмислят и ефективно да се решават. Защото в морето инциденти се случват непрекъснато - военни или невоенни действия, кораби и плавателни съдове, малки и големи: винаги е имало и ще има ситуации, които изискват спешно решаване, точно в областта на търсенето и спасяването. Морето винаги си взема своето и създава конфликтни и кризисни ситуации, така че въпросите по търсене и спасяване стоят неизменно на първа линия за решаване. Нашата отговорна зона не е малка и тези проблеми би трябвало да се решават не със силите на въоръжените сили, а по друг начин. Въоръжените сили и гранична полиция имат свои задължения, които са съвсем друга сфера и много по-големи, и там трябва да са съсредоточени, а тези въпроси да се решават по друг начин.

Имате ли контакти с подобни сдружения в международен план за обмяна на опит?

Да. Ние сме единственото българско сдружение, което е член на Международната организация по търсене и спасяване SAR. Дори в предстоящите няколко дни, има годишна среща на организацията, на която са командировани наши членове, за да запознаят с текущото състояние на сдружението ни и да кажат каква помощ бихме очаквали от международната организация. Контактите на международно ниво са от изключително голямо значение. Понякога в годините назад ни предлагаха и плавателни средства, които да придобием изцяло като дарение, но това, макар и да изглежда добре, ни натоварва в друго отношение, защото едно е да ти го подарят, а съвсем друго е да имаш възможност да го поддържаш и експлоатираш. Ако се случи нещо такова, ние сме достатъчно отговорни и да търсим съдействие и от държавата, за да поддържаме плавателни средства, които да са в помощ на операциите по търсене и спасяване.

В момента имате ли плавателни средства на сдружението?

Не на сдружението. Сдружението е изградено от членове, които боравят със собствени плавателни средства и тях използват при спасителни акции.