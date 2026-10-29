Тодор Тагарев пред Таралеж: По случайност още няма атака срещу български кораб в Черно море

Господин Тагарев, в четвъртък, 28 октомври, имаше поредна атака в Черно море. Кои са важните и кои са спешните стъпки, които България трябва да направи?

За спешните стъпки аз говоря още от първата атака, която стана преди 3 седмици, дали не и повече срещу двата кораба в нашата изключителна икономическа зона. Правителството действа изключително бавно и неадекватно на заплахата и продължава да действа по този начин. По-скоро търси привидност, да даде вид, че предприема някакви сериозни мерки, да успокои хората, отколкото реално да предприема такива действия.

Защо мисля така, длъжен съм да обясня. Първо, дори след четирите кораба, ударени в нашата изключителна икономическа зона или в прилежащата зона и премиерът, и министърът на отбраната говореха, че активираме съюзнически средства за разузнаване и ситуационна осведоменост. Разузнаването е много важна функция, но е само предпоставка, за да можем да се защитим.

Дори когато дойде и направи полети над Черно море в нашето въздушно пространство американският самолет П-8 Посейдон, те нарочно подчертаха, че е само разузнавателен и че няма поставени ударни задачи, докато самолетът е много сериозно въоръжен. Искаха да демонстрират пред част от своя електорат, (който се припокрива в голяма степен с електората на Илияна Илиянова), че взимат мерки, но няма да търсят ескалация, по думите на Йотова, защото според тях активирането на средства за защита е ескалация. Което е абсолютно необяснимо от професионална гледна точка.

След това и дори днес говорят за координация на отговора, за координационен център между България и Румъния с разпределени функции, но не и за реални действия. Дори днес в изявлението на господин Стоянов няма информация какви военни мерки ние реално ще предприемем. Отново се говори само за обмен на информацияи координация, политически действия, порицаване на тези атаки, без да се посочва техният извършител. Не става ясно дали правителството е готово да предприеме реални действия. Те биха били свързани с противовъздушна отбрана, противоракетна отбрана, антидрон защита, защита от морски дронове, евентуално патрулиране на кораби съвместно със съюзниците. Бягат от тези отговори. Според мен ще бягат от тях до изборите.

Казахте "военен отговор". Какво означава това? Не би ли ни въвлекло в друго ниво на действия?

Военен отговор на тази заплаха означава да сме готови да защитим кораби, които са в наши води. Със сигурност, ако това се случи в териториални води, но не може предварително да се очертае линия "дотук действаме, оттам нататък не". Трябва да имаме възможност да се защитим от агресивни действия срещу кораби в териториалните ни води, в прилежащите води, а и в някаква степен и в изключителната икономическа зона. Това не го виждаме до момента. Сигурен съм, че на срещата между тримата министри на отбраната на България, Румъния и Турция са говорили по тези въпроси, но няма публична информация какво се прави, публично не се казва нищо.

За първи път се удря контейнеровоз. Как ще защитим екологията си? Това е поредният кораб, който потъва край нашия бряг. Не се знае какво става с контейнерите, а това е в наши води.

Това е проблем с всеки кораб, дали превозва контейнери, торове, амоняк или нефт. Дори контейнерите може би не са най-опасни от екологична гледна точка.

А това за пореден път показва, че Русия нанася удари по кораби. И тук вече дори не става въпрос за кораби, които пътуват за Украйна. Както разбрахме, това е кораб, който е пътувал за Констанца. Русия по никакъв начин не прави разлика накъде пътува корабът, дали е в български или в румънски води. За мен е очевидно, че атаките ще продължат и колкото повече нашето правителство се снишава, толкова по-смело ще удрят кораби в изключителната ни икономическа зона, в прилежащите води или дори в териториалните ни води - нещо, което до момента не се е случило.

Добре е да подчертая, че министър Стоянов си избра референтна точка и каза, че корабът е ударен на 21 мили от Шабла. Но защо Шабла? Реално, по международните правила, е по-близо до нашите брегове, някъде 15-16 мили. Според мен с този тип изявления отново се опитват да принизят заплахата. Което не им прави чест и показва, че страхувайки се да назоват автора на тези агресивни атаки, на практика не взимат и адекватни мерки за по-добра защита на България.

Абсолютно сигурен ли сте, че дроновете са изстреляни от Русия?

Първо, става въпрос за морски дронове, поне това са думите на господин (Димитър) Стоянов. Нямам различна информация. Няма кой друг да атакува кораби в наши и в румънски води, които в някои случаи пътуват от или за Украйна, в интерес на Украйна. В други случаи Русия просто не прави разлика накъде пътува корабът и какво носи. Удрят кораби, до които могат да достигнат, за да блокират трафика, да всяват страх сред екипажите, сред корабособствениците и застрахователни фирми, които рязко вдигат застраховките. Така да блокират доставките, основно към Украйна. Това ги интересува, а че ще засегне икономиката на Румъния и на България, за тях е страничен ефект. За нас обаче този ефект е важен и сме длъжни да вземем по-сериозни мерки – нещо, което заради комплексите си към Русия управляващите не го правят. Продължават да говорят за лозунги за мир, за мораториум, за порицаване. Това няма нищо общо с реалната политика, още по-малко с политиката за сигурност и отбрана.

Докъде може да доведе повишаването на напрежението в Черноморския регион?

Този въпрос трябва да бъде зададен към Путин, като автор на тази агресия, на тази агресивна политика и спрямо България, и спрямо нашите съюзници ефектите могат да бъдат много по-сериозни. Ако тези атаки продължат и ние не предприемем отговорни мерки с нашите съюзници – не само черноморските съюзници, а и с други съюзници от НАТО, можем да считаме за гарантирано, че атаките ще продължат. Досега не сме виждали атака срещу български кораб, но това е случайност за мен. Над 30 моряци са загинали от началото на месеца, по случайност, сред тях няма български моряци. Няма никаква гаранция, че това няма да се случи на български кораб или на кораб с български моряци в екипажа. Това със сигурност ще доведе до проблеми с трафика, с вноса и износа, за химическата индустрия, за рафинерията, евентуално за металургията, за износа на зърно, за туризма, ако атаките продължат. Голям проблем ще е и за кораборемонтните заводи, които работят в България. Негативните икономически последствия ще бъдат много сериозни.

Говорим за евентуални икономически последици, но сякаш думата "ескалация" сама идва.

Ескалацията идва от страна на Русия. За да няма допълнителна ескалация от страна на Русия, трябва да се защитим по-добре. А това, което виждаме до момента, е, че правителството не го прави, точно защото разчита за изборите на определен тип електорат, не смее да назове автора на агресията за тези действия и затова не взима реални мерки. Имам плаха надежда, че след изборите може да подходят по-професионално, но не можем да разчитаме на това. Дали има, или няма избори, работата на правителството, на държавните органи и на президента като върховен главнокомандващ, каквато госпожа Йотова все още е, е да вземат адекватни мерки за защита на България, а не да се крият с предизборни цели, да бягат от отговорност и с манипулативни твърдения да се опитват да се позиционират по-добре за изборите. Не им прави чест по никакъв начин.

Много често и от единия, и от другия лагер се говори за реформата в армията, която тече вече 20 години и сякаш беше по-скоро за орязване – не само на численост, а и на въоръжение. Сякаш се свиха възможностите на нашата армия.

Първо, въоръженията, за които говорим, очевидно не ни помагат да се защитим по-добре. Слушам как господин Радев говори, че извадили Л-39, Су-25, МиГ-29 да летят. Част от тези самолети не могат да направят нищо срещу съвременната заплаха, просто нямат такива способности. По-новите имат някакви ограничени способности. Не го чух да говори за F-16 - много целеви самолет, за който сме платили солидна сума. Той не се споменава от господин Радев, което означава, че тезата отново е манипулативна. Освен това, ако говорим за съкращения, те са спрели от преди 15 години. Няма съкращения, но има недостиг, това е по-различно. И правителството в момента нищо не казва за този недостиг. Говорят само за харчене на повече пари и купуване на повече въоръжение и оборудване, без да казват как ще се справим с недостига на военнослужещи.

Като бивш военен министър вие сигурно усещате отговорността за всичко, което става сега и което е ставало преди. Кои са основните грешки, от които трябва да се поучи сегашното ръководство?

Не е добре да правим исторически преглед. Важното е как реагираме със средствата, с които разполагаме, в момента, в който се наложи да ги използваме. Всеки разговор за връщане на лентата 5, 10, 20 или 30 години назад ни отклонява от решаването на реалния проблем. Най-много ни пречи да решим този проблем, е да назовем агресора и да се обърнем към съюзниците, за да гарантираме заедно много по-висока сигурност в Черно море. И да не използваме кухи лозунги за мир, мораториум и дипломация. Те очевидно не работят.

Господин Радев си позволи да каже, че онзи ден е атакуван румънски кораб, защото преди това румънците свалили дронове. Абсурд! Тази теза не издържа и минимална професионална критика, а част от практиката показва, че тя е невярна. В румънските води са поразени четири кораба, а в българската изключителна икономическа и прилежаща зона са ударени пет кораба вече, въпреки че се снишаваме и демонстрираме комплекси пред Русия и не искаме да вземем реални мерки за по-добра защита на националната ни сигурност.