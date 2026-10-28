„Второто убийство на Милен Цветков“: Журналисти срещу предсрочното освобождаване на Кристиян Николов

Решението на Софийския градски съд да освободи условно предсрочно Кристиян Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, предизвика обществено възмущение.

Журналистката Лора Крумова и телевизионният водещ Даниел Петканов разкритикуваха съдебните мотиви и предупредиха, че подобно решение изпраща опасен сигнал за справедливостта в България.

Казусът отново постави на дневен ред въпроса за наказанията при тежки пътни престъпления, извършени след употреба на наркотици, както и за критериите, по които съдът преценява дали един осъден се е поправил.

Трагедията се случи на 19 април 2020 г., навръх Великден. Тогава автомобилът на Милен Цветков беше ударен от джипа на Кристиян Николов, който се движеше с висока скорост и не спря пред червения светофар.

Според данните по делото Николов е управлявал след употреба на три вида наркотични вещества – амфетамин, марихуана и кокаин. През 2023 г. той получи деветгодишна ефективна присъда. Сега Софийският градски съд прие, че са налице основания за предсрочното му условно освобождаване, като се позова на изтърпяната част от наказанието и поведението му в затвора.

Решението предизвика остра реакция сред близки, колеги и приятели на загиналия журналист.

„В началото имаше огромен обществен и медиен интерес, а вчера на протеста бяхме около двеста човека, което показва как с времето всичко се забравя“, коментира Даниел Петканов пред НОВА ТВ.

Той изрази несъгласие с начина, по който в мотивите на съда е поставен въпросът дали Николов е осъзнал как един миг невнимание може да доведе до необратими последствия.

„Коктейл от наркотици, сядаш зад волана, превишаваш двойно допустимата скорост, минаваш на червено и нямаш никакъв спирачен път – това не е миг невнимание“, заяви Петканов.

Според него решението трябва да се разглежда не само през поведението на осъдения в затвора, но и през тежестта на извършеното престъпление и последиците за близките на жертвата.

Журналистката Лора Крумова също изрази възмущението си от съдебното решение.

„За мен това дело беше второто убийство на Милен“, заяви тя, подчертавайки, че според нея случаят вече надхвърля конкретната съдебна процедура и се превръща в изпитание за доверието в правосъдието.

Крумова постави акцент върху посланието, което подобни решения могат да изпратят към обществото. По думите ѝ се създава усещането, че човек може да седне зад волана след употреба на няколко вида наркотици, да причини смъртоносна катастрофа и след няколко години да получи възможност да излезе на свобода. Журналистката припомни и огромната лична загуба за семейството на Милен Цветков, който остави децата си Боян и Калина.

Крумова обърна внимание и на условията, при които Николов е изтърпявал наказанието си.

„Той доста комфортно я кара тази присъда – изкара удобен домашен арест в голяма къща на пъпа на София, а сега е в общежитие от открит тип в Казичене, където има отпуски и може да излиза“, коментира тя.

Крумова припомни и случая със спътника на Николов в автомобила – син на политика Лъчезар Иванов, за когото тя заяви, че е напуснал местопроизшествието и не е бил привлечен към наказателна отговорност. Журналистката обобщи позицията си с острата оценка:

„Всеки, който убие днес в България, след пет години е навън. Така излиза“.

Предсрочното условно освобождаване предизвика възражения не само сред близките и колегите на Милен Цветков. Прокуратурата протестира съдебното решение пред Софийския апелативен съд. Несъгласие с оценката, че осъденият се е поправил, е изразила и администрацията на затвора.

Така спорът вече не е само дали Николов е изтърпял необходимата част от наказанието си, а и дали са налице достатъчно доказателства за поправянето му и за възможността да бъде освободен предсрочно. Последната дума предстои да има Софийският апелативен съд. До произнасянето му решението за предсрочното освобождаване остава предмет на съдебен спор.