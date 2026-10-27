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Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

Младежкият президент Стефан Калинов и вицепрезидентът Йоана Георгиева коментираха президентските избори, политическата активност на младите хора и бъдещите си амбиции

20-годишните Стефан и Йоана са родом от Шумен и са студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Калинов изучава международни отношения, а Георгиева - право. На 17 октомври двамата спечелиха националния финал на инициативата "Младите в обувките на президентската институция", организирана от сдружение "Активни политики", и станаха първите младежки президент и вицепрезидент на България.

"За мен тази кампания беше изключително негативна", заяви Йоана Георгиева. Според нея кандидатите са пропуснали възможността да представят идеите си пред обществото, а политическият дебат е бил изместен от лични нападки.

Стефан Калинов също беше критичен към предизборната надпревара.

"Кампанията наистина беше скучна. Нямаше никаква директна конфронтация на ниво дебат между основните кандидатпрезидентски двойки", посочи той и допълни, че по време на кампанията се е насаждал страх.

Двамата коментираха и политическата апатия сред младите хора. Калинов призна, че въпреки признаците за нарастваща политическа активност, изграждането на доверие в институциите остава бавен процес.

В разговора бяха засегнати и бъдещите им политически амбиции. Калинов не изключи възможността един ден да стане министър-председател, а Георгиева сподели желанието си да заеме президентския пост.

"Защо пък ние да не си направим политическа партия?", попита Калинов, като допусна възможността двамата да създадат собствена политическа формация.

Гледайте цялото интервю със Стефан Калинов и Йоана Георгиева във видеото.

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