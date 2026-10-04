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Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Според бившия депутат от БСП формацията на Радев вече не може да бъде определяна като лява, а разделението е струвало гласоподаватели на социалистите

Партията на Румен Радев е завила към център-дясното, докато БСП е останала вляво. Това заяви бившият депутат от БСП и председател на Младежкото обединение в партията Габриел Вълков в интервю за ТАРАЛЕЖ.

"За мен това е първият парламент, в който няма лява партия. Няма как Румен Радев да бъде с лява партия, когато иска да запази плоския данък", заяви Вълков.

По думите му именно данъчната политика е сред основните разграничителни линии между левицата и формацията на Радев. Вълков защити идеята хората с най-ниски доходи да бъдат облекчени, докато при значително по-високи доходи данъчната ставка постепенно да се увеличава.

Той посочи, че резултатът на Румен Радев не трябва непременно да се обяснява с разделението "ляво-дясно", а по-скоро с желанието на част от избирателите за политическа промяна.

Вълков коментира и последствията от политическото разделение между Радев и БСП.

"Вярвам, че Радев загуби по-скоро левия облик, който имаше, а БСП загуби гласоподаватели", каза той.

Според него част от традиционните избиратели на БСП продължават да приемат Радев като близък до социалистите заради двете президентски кампании, в които партията стоеше зад него.

"В очите на левите хора, на социалистите, БСП и "Прогресивна България" е едно и също. Но реалността е, че не е така. "Прогресивна България" зави към център-дясно, БСП остана лява", заяви Вълков.

Той не се съгласи и с определението на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова, че издигането на Румен Радев за президент е било най-голямата ѝ политическа грешка.

Според Вълков изборът да бъде подкрепен Радев навремето е бил правилен за БСП, но отношенията между тогавашното партийно ръководство и президента впоследствие са се превърнали в проблем.

"Вярвам, че това беше най-правилният избор, който БСП можеше да направи", каза той и добави, че според него тогавашният председател на партията е трябвало да води диалог с президента "като равен с равен".

В разговора Габриел Вълков коментира още промените в БСП, президентската кандидатура на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, бъдещето на партията, ядрената енергетика и перспективите пред комплекса "Марица Изток".

Повече от интервюто с Габриел Вълков вижте във видеото.

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