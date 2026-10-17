Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

"Не просто подмяна е това, което можем да употребим като дума, а според мен е пълзяща реставрация на практики и на един, за съжаление, обявен в България и недостатъчно приет като такъв, престъпен политически режим."

Това заяви политологът Христо Панчугов в интервю за ТАРАЛЕЖ, коментирайки управлението на Румен Радев и изпълнението на предизборните му обещания.

Според него промяна има в разпределението на политическото влияние, но не и в начина на управление. Той посочи като примери непрозрачните икономически договорености, отношенията с "Боташ" и предложението за данък върху свръхпечалбите.

"Ако слагаме на преден план реалните му обещания, които бяха за присъди, за борба с олигархията, за освобождаване на политическите институции от зависимости, които са икономически, със сигурност там нищо не се е променило", заяви Панчугов.

По отношение на президентските избори политологът определи отказа на ГЕРБ да издигне собствен кандидат като сериозна политическа грешка.

"Според мен ГЕРБ направиха огромна грешка с това, че не издигнаха кандидат за тях самите", посочи той.

Според Панчугов избирателите на ГЕРБ трудно биха подкрепили Андрей Гюров заради натрупаното противопоставяне с ПП-ДБ.

"Господин Гюров олицетворява почти всичко, което избирателите на ГЕРБ не понасят", подчерта политологът.

Той допусна, че част от симпатизантите на ГЕРБ могат да гласуват за Костадин Костадинов или Илияна Йотова, включително като форма на политически реванш.

Политологът отправи критики и към външната политика на правителството, определяйки я като "хаотична" и "изцяло вътрешнополитическа".

"Има нужда от осмисляне на отбранителния капацитет на тази държава. Ти да не участваш в разговор на алианса, на който си съюзник, в крайна сметка изглеждаше откровено странно", заяви Панчугов.

Той посочи отказа на България да участва в международни инициативи, свързани с Украйна и защитата от дронове, като решения, които според него не отговарят на предизвикателствата пред националната сигурност.

Панчугов допусна, че атаките с дронове в Черно море и реакцията на управляващите могат да повлияят на президентската кампания и да доведат до отлив на подкрепа за Илияна Йотова.

Цялото интервю с Христо Панчугов гледайте във видеото.