Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Политологът разкритикува действията на правителството и предупреди, че гласовете на ГЕРБ могат да се окажат решаващи на президентските избори

"Не просто подмяна е това, което можем да употребим като дума, а според мен е пълзяща реставрация на практики и на един, за съжаление, обявен в България и недостатъчно приет като такъв, престъпен политически режим."

Това заяви политологът Христо Панчугов в интервю за ТАРАЛЕЖ, коментирайки управлението на Румен Радев и изпълнението на предизборните му обещания.

Според него промяна има в разпределението на политическото влияние, но не и в начина на управление. Той посочи като примери непрозрачните икономически договорености, отношенията с "Боташ" и предложението за данък върху свръхпечалбите.

"Ако слагаме на преден план реалните му обещания, които бяха за присъди, за борба с олигархията, за освобождаване на политическите институции от зависимости, които са икономически, със сигурност там нищо не се е променило", заяви Панчугов.

По отношение на президентските избори политологът определи отказа на ГЕРБ да издигне собствен кандидат като сериозна политическа грешка.

"Според мен ГЕРБ направиха огромна грешка с това, че не издигнаха кандидат за тях самите", посочи той.

Според Панчугов избирателите на ГЕРБ трудно биха подкрепили Андрей Гюров заради натрупаното противопоставяне с ПП-ДБ.

"Господин Гюров олицетворява почти всичко, което избирателите на ГЕРБ не понасят", подчерта политологът.

Той допусна, че част от симпатизантите на ГЕРБ могат да гласуват за Костадин Костадинов или Илияна Йотова, включително като форма на политически реванш.

Политологът отправи критики и към външната политика на правителството, определяйки я като "хаотична" и "изцяло вътрешнополитическа".

"Има нужда от осмисляне на отбранителния капацитет на тази държава. Ти да не участваш в разговор на алианса, на който си съюзник, в крайна сметка изглеждаше откровено странно", заяви Панчугов.

Той посочи отказа на България да участва в международни инициативи, свързани с Украйна и защитата от дронове, като решения, които според него не отговарят на предизвикателствата пред националната сигурност.

Панчугов допусна, че атаките с дронове в Черно море и реакцията на управляващите могат да повлияят на президентската кампания и да доведат до отлив на подкрепа за Илияна Йотова.

Цялото интервю с Христо Панчугов гледайте във видеото.

Още по темата

Боряна Димитрова пред "Таралеж“: Йотова води, но атаките в Черно море променят ситуацията

Боряна Димитрова пред "Таралеж“: Йотова води, но атаките в Черно море променят ситуацията

Рюте след среща с Радев и Никушор Дан: НАТО засилва защитата в Черно море срещу дронове

Рюте след среща с Радев и Никушор Дан: НАТО засилва защитата в Черно море срещу дронове

Сергей Петров-Араджиони за Тарележ: Сигурността в Черно море не иска молебен за мир

Сергей Петров-Араджиони за Тарележ: Сигурността в Черно море не иска молебен за мир

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

Доматите и краставиците поскъпват: Производителите предупреждават за нов скок на цените

Доматите и краставиците поскъпват: Производителите предупреждават за нов скок на цените

Христо Станев, военен експерт: Няма как със сигурност да се установи произходът на дрон

Христо Станев, военен експерт: Няма как със сигурност да се установи произходът на дрон

Д-р Евлоги Станчев пред ТАРАЛЕЖ: Резултатът от изборите в Сърбия е непредвидим

Д-р Евлоги Станчев пред ТАРАЛЕЖ: Резултатът от изборите в Сърбия е непредвидим

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

Водещи

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 10 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 15 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 17 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 32 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 39 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 42 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 49 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 56 минути
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция