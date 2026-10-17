Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

„Челси 2“, друг кораб на същия собственик, не е доближавал пострадалия „Челси 3“ и не е имало опит да бъде изнесен товар или евентуални доказателства от него".

Това заяви директорът на дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пре НОВА ТВ. По думите му още от началото на инцидента българските служби са наблюдавали ситуацията и са следили отблизо пострадалия плавателен съд. Целта е била той да бъде приведен до безопасна зона в пристанище Бургас, където да бъдат извършени необходимите огледи и да се установят причините за случилото се.

„Ние имаме интегрирана система „Синя граница“, с която наблюдаваме нашето териториално море и всички кораби и лодки, които влизат и излизат“.

Златанов уточни, че на „Челси 2“ е било разпоредено да спре и служители на „Гранична полиция“ са се качили на борда му за проверка. По думите му на пострадалия „Челси 3“ не се е качвал друг кораб, а действията по подготовката му за буксиране са били извършени от служители на „Морска администрация“, „Гранична полиция“ и Военноморските сили.

Златанов подчерта, че безопасността на служителите е основен приоритет, но при спасителни операции понякога се налага да действат в рискови условия.

„За два часа от началото на операцията вълнението на морето се промени от около два на четири бала, което е на ръба на допустимото за такава операция“.

Главният комисар припомни, че служител на „Гранична полиция“ е загинал при спасителна операция след бедствието в курортния комплекс „Елените“.

„Това е нашата работа и нашата мисия – да реагираме на всяка заплаха и да спасяваме човешки животи“.

Той подчерта, че служителите са продължили да изпълняват задачите си въпреки риска и динамично променящите се условия в морето.

По време на разговора стана ясно, че от втория кораб са били спасени петима моряци, но не целият екипаж е успял да оцелее. Златанов обясни, че спасените са били открити на морската повърхност, където са се задържали върху различни предмети от потъналия плавателен съд.

„Корабът е потънал изключително бързо. Моето обяснение е, че при бързото потъване тези, които са били будни, са успели да се спасят, като са скочили от кораба“.

Той уточни, че спасителите са извадили от водата хората, които са били живи и са успели да се задържат върху останки от плавателния съд.

Златанов съобщи, че институциите са били в постоянна комуникация по време на действията около корабите.

„Само във вчерашния ден имаме над 50 разговора с Министерството на транспорта, „Морска администрация“, Министерството на отбраната“.

По думите му координацията между службите е била необходима, за да се избегне дублиране на действията и да се осигури безопасното провлачване на „Челси 3“ до пристанище Бургас.

По думите на директора на „Гранична полиция“ българската морска граница е разделена на северен и южен район, като постоянно има по един кораб на дежурство във всеки от тях. При необходимост от допълнителни действия се включват и други плавателни съдове. Такъв е бил случаят и при буксирането на „Челси 3“, когато е бил изпратен допълнителен кораб.

Златанов заяви, че досега наличните сили и средства са били достатъчни за възникналите предизвикателства, но променената обстановка в Черно море налага да се мисли за допълнителни ресурси.

„Черно море доскоро беше един от най-спокойните морски басейни в света. Естествено, ситуацията се променя и ние като държава, а и „Гранична полиция“ като структура, виждаме тези нови предизвикателства“.

Златанов съобщи, че „Гранична полиция“ работи по проекти, финансирани с европейски средства, за модернизиране на техническото оборудване.

Най-новият кораб за охрана на морската граница е придобит през 2023 г., а в момента се работи по процедура за закупуване на още един плавателен съд. По думите му до края на годината се очаква българо-турската граница да бъде оборудвана с радиолокационна система и системи за противодействие на дронове. Паралелно с това усилията ще бъдат насочени и към Черно море. Златанов подчерта, че заради динамичната обстановка подготовката трябва да се ускори, както по отношение на техническите средства, така и на човешкия ресурс.