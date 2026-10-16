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Най-важното от България на 16.10.2026 г.

Най-важното от България на 16.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

"Засилването на охраната на външните граници на Европейския съюз е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция". Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на работната среща, посветена на миграцията, съобщиха от правителствената пресслужба. По думите на премиера устойчивите резултати в противодействието на нелегалната миграция изискват не само ефективен граничен контрол, но и тясно сътрудничество със страните, от които пристигат мигрантите.  

Радев акцентира и върху необходимостта от усъвършенстване на механизмите за връщане на хората, които нямат право да останат на територията на Европейския съюз, в държавите им на произход.  

Интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден, заяви военният министър Димитър Стоянов на празника на Българските ВВС.

Той обясни, че България е изпратила писмо с искане за засилване на способностите на военните, най-малкото - за демонтрация на сила, но още няма отговор. 

„На този етап не е потвърдено с какво точно и по какъв начин ще бъдем подсилени“, обясни министърът.

На въпрос каква конкретна помощ е поискала България, той уточни, че заявката обхваща широк спектър от военни способности. „Поискали сме както авиация, така и ракетни комплекси, антидрон системи и патрулна авиация. Тоест - целият възможен спектър. Разбира се, нашите съюзници имат ограничени възможности. Румъния също има необходимост от допълнителни способности, както и Балтийските страни“, заяви Стоянов.

Европа трябва да постигне консенсус за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност. За това призова председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа, която се провежда в Рим.

В изказването си, посветено на ролята на парламентите при справянето със съвременните кризи, Доцова подчерта необходимостта от координирани европейски действия за гарантиране на стабилността в Черноморския регион.

"Нито едно училище в България, не само в област Силистра, няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление".

Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Димитър Тодоров от „Прогресивна България“ за готовността за отоплителния сезон и за използваните горива за отопление в учебните заведения и детски градини на територията на област Силистра.

"Събрани са подписи с искане за ново извънредно заседание по казуса с Петричкия Ескобар".

Това заяви председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в парламента. Искането на ПГ на ПП за ново извънредно заседание на на Народното събрание е подкрепено с подписите на депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС и ПГ на „Демократична България“.

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