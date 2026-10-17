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Има ли опасност за Черно море след атаките с дронове? Учени предупреждават за рискове

Има ли опасност за Черно море след атаките с дронове? Учени предупреждават за рискове
БТА

Пробите засега не показват сериозно замърсяване, но експерти предупреждават за възможни последствия за морските организми и делфините

Атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят въпроса за възможното замърсяване на морската среда и опасността за българското крайбрежие. Засега проверките на институциите не показват сериозни отклонения, но учените предупреждават, че рискове съществуват, съобщава NOVA.

"На първо място при огледите на терен не се установяват видими замърсявания. Ако има нефтено замърсяване, то прави една характерна ивица по водната повърхност. Явлението се нарича опалесценция и такова не беше наблюдавано", заяви директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров.

По думите му лабораторните изследвания не показват превишения на нормите за тежки метали и пестициди. Отчетени са леки отклонения по физикохимични показатели край Созопол, но засега няма доказателства, че те са свързани с атакуваните кораби.

Според доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН голямата дълбочина и отдалечеността на потъналите кораби от брега намаляват вероятността от замърсяване на крайбрежието.

"Няма информация за разливи. Евентуално ако има някакъв разлив от горивни и смазочни материали, те ще се разсеят много бързо", обясни ученият.

Той обаче предупреди, че нефтопродуктите, включително мазутът, могат да имат силно токсично въздействие върху морските организми, особено върху младите форми, които обитават морското дъно.

Допълнителна опасност представлява и шумовото замърсяване от самите атаки. Според специалиста то може да наруши поведението на морските бозайници, включително делфините, и да ги принуди да напуснат засегнатите райони.

На този етап институциите продължават наблюдението на Черно море, като засега няма данни за пряка екологична заплаха за българското крайбрежие, свързана с последните инциденти.

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