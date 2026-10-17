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Черно море и Дунав губят ролята си на товарни коридори заради войната и маловодието

Черно море и Дунав губят ролята си на товарни коридори заради войната и маловодието
Снимка: AP/БТА

Атаките с дронове и ниските нива на реката оскъпяват превозите, а най-малко 300 кораба изчакват в района на румънското пристанище Констанца

Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и критично ниските нива на Дунав затрудняват сериозно товарния транспорт в региона. Речният маршрут, който трябваше да поеме част от пренасочените количества зърно и насипни товари, също е подложен на силен ценови натиск.

"Превозите по река до България са практически преустановени поради ниски води", се посочва в официална позиция на Българската дунавска камара до NOVA.

Според организацията маловодието засяга основно корабоплаването по Дунав, докато атаките в Черно море създават непосредствени рискове за морските маршрути. Това е довело до отлив на превозвачи от черноморския фрахтов пазар.

Компаниите, които продължават да обслужват украинските пристанища, определят значително по-високи цени за превоз заради продължителното изчакване в района на рейда при Сулина, военния риск и поскъпналите застрахователни премии. Последиците се усещат и от търговците, които обработват товари през българските морски пристанища.

Железопътният и автомобилният транспорт не разполагат с достатъчен капацитет, за да поемат товарите, блокирани заради затрудненията по морските и речните маршрути. Дори ако нивата на Дунав се повишат, транзитът на украинско зърно през България към гръцки пристанища би бил свързан с прекомерно високи транспортни разходи.

Според Дунавската камара нормализирането на цените зависи от намаляване на напрежението в Черноморския басейн. За реката са необходими и дългосрочни инфраструктурни решения, които да ограничат последиците от периодите на маловодие.

Междувременно на входа на делтата на Дунав се натрупват търговски кораби, които чакат ред и се придвижват бавно. По информация от капитан на кораб от Русе най-малко 300 плавателни съда се намират в района на Констанца - най-голямото румънско пристанище на Черно море.

Част от корабите очакват да бъдат разтоварени, а други, предназначени за плаване по маршрута "река-море", чакат възможност да навлязат в Дунав.

Заради усложнената геополитическа обстановка "Гранична полиция" работи в режим на повишена готовност от началото на конфликта. Гранични катери извършват редовни обходи в българската акватория на реката.

Предприети са и мерки за наблюдение на екологичните рискове. От "Морска администрация" са монтирали дигитален плаващ знак за следене на евентуални нефтени разливи. При установяване на замърсяване системата изпраща незабавен сигнал до Речната информационна система.

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