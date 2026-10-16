Радан Кънев с остри критики към Радев за атаките в Черно море: Това е държавен тероризъм

"Това е държавен тероризъм. Източникът на този държавен тероризъм не подлежи на никакво съмнение." Това заяви председателят на ДСБ и евродепутат Радан Кънев пред bTV по повод зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Според него ударите срещу цивилни плавателни съдове са целенасочени действия на руските сили, които застрашават сигурността и икономическите интереси на България.

"Това, което се случва последните седмици, е една серия от целенасочени терористични атаки на руските сили срещу мирни плавателни съдове", заяви Кънев.

Евродепутатът разкритикува правителството, че първоначално е подценило опасността, и настоя за укрепване на отбранителните способности на страната. По думите му атаките създават сериозни рискове за износа на зърно и вноса на петрол по море.

"На нас ни трябват въоръжени сили, готовност за предпазване от такива атаки. Нещо, което беше многократно отричано от българското правителство, от Радев още когато беше президент", посочи той.

Кънев коментира и българската позиция по бюджета на Европейския съюз. Според него правителството не трябва да настоява за намаляване на средствата за конкурентоспособност, а да търси гаранции за достъпа на по-бедните държави до европейските инвестиции.

"Ние имаме голяма нужда от тези инвестиции, но имаме много предприятия, които могат да се преборят за тях", подчерта евродепутатът.

Той приветства промяната в позицията на правителството относно необходимостта от международна подкрепа за сигурността в Черно море.

"Не е важно кой е бил прав. Важно е да се вземат верните решения", заключи Радан Кънев.