Спасителите в Черно море: Открихме части от спасителни жилетки, но нямаше хора в тях

След взривовете към „Челси 3“ и „Ейч Ес Дигнити“ са насочени екипи по вода, а с настъпването на деня - и по въздух, в търсене на оцелели и на отговор на въпроса какво всъщност се случи близо до българските териториални води.

„Гледаме първо да спасим човешкия живот, защото такава беше информацията, че корабът е с 15 души екипаж. Нашата задача беше да ги спасим и да ги прехвърлим на нашия борд“, обясни инспектор Иван Иванов, който е командир на гранично полицейски кораб 514 "Бургас", пред НОВА ТВ.

"Открихме първо едната спасителна капсула на потъналия кораб, огледахме я за оцелели от въздуха, но нямаше никакъв признак. Открихме остатъци от палети, варели и части от спасителни житлетки, но нямаше хора в тях", каза майор Александър Сандев.

Инспектор Иванов и майор Сандев не сe познават. Въпреки че те и екипижите им имат една мисия и надежда.

"Че ще открием някой оцелял, и ще си свършим перфектно и безопасно работата", вярва майор Сандев.

"Това е дълг, част от работата ни, никой не се замисли, не възрази", казва инспектор Иванов. Граничните полицаи заварват кораба "Челси 3" наклонен, вълнението е много силно, но успяват само за 10 минути да изведат от борда му всички. Буквално на ръце.

"Хората бяха изключително уплашени, заради лошото време. Но след като ги прехвърлихме бяха изключително благодарни. Времето е изключително лошо, целият екипаж е на борда, трябва да омекотим ударите между двата кораба. Най-важната част е да прехвърлим хората, това е стресова ситуацията, защото има реална опасност да попаднат между двата кораба", казва инспектор Иванов.

Ситуацията не е лека и за екипите във въздуха.

"Беше ясно къде е точно мястото на потъването на кораба, течението къде има възможност да отнесе, поради силния вятър, който беше около 30 и няколко възела", заяви майор Сандев.