Корабът „Челси 3“ пристигна в Бургас с три пробойни, започва разследване на атаката с дрон

Корабът „Челси 3“, поразен при атака с дрон в Черно море, беше провлачен до пристанището в Бургас около 7 часа тази сутрин. Плавателният съд е с три видими пробойни – на десния борд, на левия борд и в кърмата. Предстоят огледи и експертизи, които трябва да установят мащаба на пораженията и обстоятелствата около атаката.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и капитанът на пристанището в Бургас Живко Петров посрещнаха кораба. Операцията по изтеглянето му е проведена при тежки метеорологични условия, с участието на Военноморските сили, „Гранична полиция“, Морска администрация и влекач от буксирна компания.

„Изключително сме доволни, че операцията е успешна“, заяви министър Георги Пеев. Той подчерта, че държавата е предприела действия, за да не допусне корабът да остане безконтролно в българските морски води. България ще разследва атаката независимо По думите на транспортния министър една от основните задачи на българските власти е да съберат доказателства и да установят произхода на атаката срещу плавателния съд.

„Имаме работни хипотези. Най-вероятно заплахата идва и атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби“.

Пеев уточни, че корабът е под украински флаг, но категорични заключения могат да бъдат направени единствено въз основа на доказателства. Министърът посочи, че разследването ще бъде проведено от българските компетентни органи, без участието на други държави в самата операция по изтеглянето. Резултатите ще бъдат оповестени и съобщени на европейските институции и партньорите на България. При необходимост страната ще поиска техническа или друга помощ. Пеев припомни и проведените разговори на министър-председателя Румен Радев в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Капитанът на пристанището в Бургас Живко Петров обясни, че основните предизвикателства пред спасителната операция са били лошото време и състоянието на плавателния съд.

„Корабът не е здрав, има пробойни. Опасността беше при провлачването и при заставането на влекача до него да не предизвикаме допълнителни повреди и потъване“.

По думите му качването на екипите на борда е било най-сложната и опасна част от операцията. При предишните опити условията не са позволили това да се случи, но при подобряване на времето екипите са успели да се качат на кораба и да организират изтеглянето му. В операцията са участвали два кораба на „Гранична полиция“, влекач, служители на Морска администрация и Военноморските сили.

Министър Георги Пеев отхвърли твърденията, че от „Челси 3“ може да е бил изнесен товар преди пристигането му в Бургас. По думите му българските власти са осигурили постоянен контрол и охрана на плавателния съд.

„Никой нищо не е изнасял. Гранична полиция и Военноморските сили осигуриха предпазване от каквито и да е опити. Между другото, не е имало такива опити“.

Той допълни, че другият кораб, „Челси 2“, е участвал с цел да помогне за съпровождането на плавателния съд до пристанището. Според Пеев никой не се е качвал на „Челси 3“ и не е бил отнеман товар.

След пристигането си корабът ще бъде поставен на кей в пристанище „Запад“, където ще започнат огледите и експертизите на компетентните институции. Те трябва да установят пълния размер на щетите и да съберат необходимите доказателства за разследването.

Министърът заяви, че разходите по изтеглянето ще бъдат поети от българската държава. Той обясни, че операцията е била необходима както заради предстоящия оглед, така и заради опасността корабът да достигне до брега и да предизвика екологичен инцидент. Пеев използва случая и за да обяви напредък по осигуряването на нов спасителен кораб. По думите му е осигурено европейско финансиране за първия плавателен съд, като процедурата за доставката му трябва да започне догодина. Предвижда се корабът да бъде доставен през 2029 г. В следващата европейска финансова рамка ще бъдат търсени средства и за още един плавателен съд. Министърът заяви, че ще работи и за подобряване на системите за обмен и интегриране на данни при операциите по търсене и спасяване в морето.