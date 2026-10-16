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Операцията по изтегляне на кораба "Челси 3" навлезе в същинската си фаза

Операцията по изтегляне на кораба "Челси 3" навлезе в същинската си фаза

Очаква се корабът да акостира около 7 ч. утре в пристанище Бургас

Операцията по изтегляне на моторния кораб "Челси 3", атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа, съобщи тази вечер министерството на транспорта. 

Тя се ръководи от министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Влекачът „Алиот“ приключи подготовката и стартира буксировката.

Очаква се корабът да акостира около 7 часа на 17 октомври в пристанище Бургас.

След пристигането му капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи ще извършат задължителните проверки и действия.

Операцията по изтеглянето на плавателния съд бе подновена по-рано през деня, след като вчера бе временно преустановена заради тежките метеорологични условия. 

 

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