Операцията по изтегляне на кораба "Челси 3" навлезе в същинската си фаза

Операцията по изтегляне на моторния кораб "Челси 3", атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа, съобщи тази вечер министерството на транспорта.

Тя се ръководи от министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Влекачът „Алиот“ приключи подготовката и стартира буксировката.

Очаква се корабът да акостира около 7 часа на 17 октомври в пристанище Бургас.

След пристигането му капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи ще извършат задължителните проверки и действия.

Операцията по изтеглянето на плавателния съд бе подновена по-рано през деня, след като вчера бе временно преустановена заради тежките метеорологични условия.