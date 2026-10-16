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Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас

Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас
МВР

След повече от седем часа сложна операция в открито море авариралият плавателен съд беше подготвен за изтегляне към пристанището

След повече от седем часа усилия в открито море започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към пристанище Бургас. Същинското изтегляне на плавателния съд е започнало около 21 часа, съобщава bTV.

Операцията стартира в 10:30 часа сутринта, а около 14 часа специализираният влекач "Алиот" и корабът "Челси 2", собственост на същия корабособственик, достигнаха до авариралия съд.

Последваха близо седем часа огледи, сложни маневри и подготовка за безопасното му изтегляне. Според морски специалисти операцията е изключително трудна и изисква прецизни действия.

Преди началото на буксирането "Челси 3" се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец.

Припомняме, че плаващият под малтийски флаг кораб беше атакуван с дронове на 13 октомври, докато се намираше на 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени.

След нападението плавателният съд започна да дрейфува на юг към българското крайбрежие. На 15 октомври операцията по овладяването му беше временно прекратена заради силно морско вълнение и неблагоприятни метеорологични условия.

Междувременно Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство във връзка с нападението над кораба в Черно море.

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