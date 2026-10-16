Втори кораб на същата компания се включва в спасяването на "Челси 3"

Включват втори кораб - „Chelsea-2, в спасяването на моторния „Chelsea-3“. Това стана след като котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд. Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец, съобщиха източници, близки до разследването.

Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия, припомня Министерство на транспорта. Въпреки че влекачът „Алиот“ успя да достигне до съда в 12:45 часа, прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите.

Таралеж припомня - моторният кораб „Chelsea-3“, плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.