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Корабът "Челси 3“ се намира на около 10 мили източно от Царево

Корабът "Челси 3“ се намира на около 10 мили източно от Царево
Снимка: МО

Спасителната операция зависи от метеорологичните условия

Корабът "Челси 3“ се намира на около 10 мили източно от Царево. По информация на сдружението "Да запазим Корал“ корабът е спрял движението си на юг в четвъртък вечерта, съобщи БНР.

От Министерството на транспорта заявиха, че операцията по огледа и изтеглянето на плавателния съд ще бъде подновена при подходящи метеорологични условия.

Във вторник корабът "Челси 3“ беше ударен от три дрона източно от град Бяла. Впоследствие плавателния съд скъса котва и достигна с дрейф близо до Ахтопол.

Продължаването на спасителните действия зависи от метеорологичната обстановка и възможността операцията да бъде извършена без риск за участващите екипажи. Силното вълнение възпрепятства спасителната операция.

В четвъртък към авариралия кораб бяха изпратени влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на „Морска администрация“. Неблагоприятните условия в морето обаче не позволиха на аварийната група да се качи на борда на „Челси 3“.

В резултат на това операцията беше прекъсната, а влекачът „Алиот“ се прибра в пристанище Бургас около 16:00 часа без пострадалия плавателен съд. 

След успешното изтегляне на „Челси 3“ до Бургас специалисти ще извършат подробна проверка на техническото му състояние. При огледа ще се търсят и следи от дронове, които могат да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката.

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