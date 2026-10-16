Корабът "Челси 3“ се намира на около 10 мили източно от Царево
Спасителната операция зависи от метеорологичните условия
Корабът "Челси 3“ се намира на около 10 мили източно от Царево. По информация на сдружението "Да запазим Корал“ корабът е спрял движението си на юг в четвъртък вечерта, съобщи БНР.
От Министерството на транспорта заявиха, че операцията по огледа и изтеглянето на плавателния съд ще бъде подновена при подходящи метеорологични условия.
Във вторник корабът "Челси 3“ беше ударен от три дрона източно от град Бяла. Впоследствие плавателния съд скъса котва и достигна с дрейф близо до Ахтопол.
Продължаването на спасителните действия зависи от метеорологичната обстановка и възможността операцията да бъде извършена без риск за участващите екипажи. Силното вълнение възпрепятства спасителната операция.
В четвъртък към авариралия кораб бяха изпратени влекачът „Алиот“ и катерът „Спасител 2“ на „Морска администрация“. Неблагоприятните условия в морето обаче не позволиха на аварийната група да се качи на борда на „Челси 3“.
В резултат на това операцията беше прекъсната, а влекачът „Алиот“ се прибра в пристанище Бургас около 16:00 часа без пострадалия плавателен съд.
След успешното изтегляне на „Челси 3“ до Бургас специалисти ще извършат подробна проверка на техническото му състояние. При огледа ще се търсят и следи от дронове, които могат да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката.