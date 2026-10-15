Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Влекач ALIOTH (IMO: 9981908) от състава на базираната в Бургас „БМФ Таг Сървис“ се насочва в момента към дрейфащия източно от Приморско моторен кораб CHELSEA 3, станал обект на военен удар край гр. Бяла във водите на Черно море. Информацията е на Maritime.bg.

Целта е корабът да бъде форсиран за ремонт към Бургаското пристанище, заяви премиерът Румен Радев от Брюксел.

ИА „Морска администрация“ активира за предстоящата салвидж операция катер SPASITEL 2 (MMSI: 207622240), който също се насочва към района.

Поради влошената хидрометеорологична обстановка, поразеният кораб CHELSEA 3 (IMO: 9361392) бе снесен в южно направление от точката, в която екипажът му успя да отдаде котва.

Припомняме, че съдът бе поразен от три дрона на 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове от екипажа на кораба (8 украинци и 7 азербайджанци) бяха евакуирани от Гранична полиция.