Турски отбранителен гигант сключи сделки за 2,46 млрд. евро за ПВО

Турската отбранителна компания „Аселсан“ (Aselsan) е сключила с Дирекцията за отбранителната промишленост към президентството на Турция споразумения за 2,46 млрд. евро за доставка на хибридни системи за противовъздушна отбрана за турските въоръжени сили, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на официално съобщение на компанията.

Информацията е публикувана и в Платформата за публично оповестяване (KAP), като от „Аселсан“ посочват, че договорите се очаква да окажат положително влияние върху приходите на дружеството.

Според последните финансови отчети на компанията Дирекцията за отбранителната промишленост представлява 30,6% от нетните приходи от продажби на „Аселсан“.

Засега компанията не е съобщила кога ще бъдат извършени доставките и не е разкрила подробности за конкретните системи, включени в споразуменията.

Главният изпълнителен директор на „Аселсан“ Ахмет Акьол заяви в турската социална мрежа NSosyal, че продължаващото серийно производство допринася за развитието на турската система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ (Steel Dome) и укрепва защитата на въздушното пространство на страната.

Акьол подчерта, че Турция е сред държавите, които разполагат с възможности за самостоятелно разработване на системи за ПВО. По думите му усилията за изграждане на независима отбранителна индустрия продължават.

„Аселсан“ участва и в Международния конгрес по астронавтика (IAC 2026), който се провежда от 5 до 9 октомври в Анталия. Компанията представя на форума разработки в областта на сателитните и космическите технологии.

Сред представените проекти са нискоорбиталният комуникационен спътник „Астралинк“ (Astralink), както и проектите за сателитите „Тюрксат 6А“ (Türksat 6A), „Тюрксат 7A“ (Türksat 7A) и програмата за радарен спътник за наблюдение „Гьоктюрк-3“ (Göktürk-3).

Пред Анадолската агенция Ахмет Акьол заяви, че натрупаният от „Аселсан“ опит в отбранителната електроника създава основа за развитие и в космическия сектор. Той посочи и визията на компанията „От чипа до спътниковата констелация“ като възможност за разширяване на присъствието ѝ на международните пазари.