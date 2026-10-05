Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Турски отбранителен гигант сключи сделки за 2,46 млрд. евро за ПВО

Турски отбранителен гигант сключи сделки за 2,46 млрд. евро за ПВО
АР/БТА

Засега компанията не е съобщила кога ще бъдат извършени доставките

Турската отбранителна компания „Аселсан“ (Aselsan) е сключила с Дирекцията за отбранителната промишленост към президентството на Турция споразумения за 2,46 млрд. евро за доставка на хибридни системи за противовъздушна отбрана за турските въоръжени сили, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на официално съобщение на компанията.

Информацията е публикувана и в Платформата за публично оповестяване (KAP), като от „Аселсан“ посочват, че договорите се очаква да окажат положително влияние върху приходите на дружеството.

Според последните финансови отчети на компанията Дирекцията за отбранителната промишленост представлява 30,6% от нетните приходи от продажби на „Аселсан“.

Засега компанията не е съобщила кога ще бъдат извършени доставките и не е разкрила подробности за конкретните системи, включени в споразуменията.

Главният изпълнителен директор на „Аселсан“ Ахмет Акьол заяви в турската социална мрежа NSosyal, че продължаващото серийно производство допринася за развитието на турската система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ (Steel Dome) и укрепва защитата на въздушното пространство на страната.

Акьол подчерта, че Турция е сред държавите, които разполагат с възможности за самостоятелно разработване на системи за ПВО. По думите му усилията за изграждане на независима отбранителна индустрия продължават.

„Аселсан“ участва и в Международния конгрес по астронавтика (IAC 2026), който се провежда от 5 до 9 октомври в Анталия. Компанията представя на форума разработки в областта на сателитните и космическите технологии.

Сред представените проекти са нискоорбиталният комуникационен спътник „Астралинк“ (Astralink), както и проектите за сателитите „Тюрксат 6А“ (Türksat 6A), „Тюрксат 7A“ (Türksat 7A) и програмата за радарен спътник за наблюдение „Гьоктюрк-3“ (Göktürk-3).

Пред Анадолската агенция Ахмет Акьол заяви, че натрупаният от „Аселсан“ опит в отбранителната електроника създава основа за развитие и в космическия сектор. Той посочи и визията на компанията „От чипа до спътниковата констелация“ като възможност за разширяване на присъствието ѝ на международните пазари.

Още по темата

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Поредица от земетресения разтърсиха Турция

Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ

Турция, Азербайджан и Грузия задълбочават военното сътрудничество за сигурността на Кавказ

Ердоган поиска нова конституция в Турция

Ердоган поиска нова конституция в Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 9 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 23 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 32 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 43 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 52 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 57 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час