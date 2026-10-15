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Спряха спасителната операция на ударения от дрон кораб "Челси 3" заради лошото време

Спряха спасителната операция на ударения от дрон кораб "Челси 3" заради лошото време
МВР

Силното вълнение е направило твърде рисковано качването на аварийна група на борда на дрейфуващия плавателен съд

Операцията по овладяване и буксиране на дрейфуващия в Черно море кораб "Челси 3" е временно преустановена заради рязкото влошаване на метеорологичните условия. Решението е взето със заповед на капитана на Пристанище Бургас, след като силното морско вълнение е създало опасност за спасителните екипи.

Въпреки неблагоприятните условия специализираният влекач "Алиот" е успял да достигне до кораба в 12:45 часа в четвъртък. Екипажът е извършил оглед и е преценил възможностите за качване на аварийна група на борда, но заради високите вълни операцията е определена като твърде рискована.

По-рано сутринта към плавателния съд са били изпратени влекачът "Алиот" и катерът "Спасител 2" на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Целта е била да бъде установен контрол над дрейфуващия кораб, след което той да бъде подготвен за буксировка до пристанище Бургас.

Припомняме, че "Челси 3" беше поразен при атака с дрон в Черно море. След инцидента плавателният съд остана без възможност за самостоятелно придвижване, което наложи намесата на морските власти.

След евентуалното му изтегляне до Бургас корабът трябва да бъде подложен на оглед, за да се установи техническото му състояние и размерът на нанесените щети.

Към момента операцията остава временно преустановена, като не е уточнено кога ще бъде направен следващ опит за буксиране.

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