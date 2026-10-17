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Министърът на транспорта ще приеме кораба CHELSEА 3 на пристанище Бургас

Министърът на транспорта ще приеме кораба CHELSEА 3 на пристанище Бургас
БТА

Операцията по изтеглянето на моторен кораб CHELSEA 3, атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа снощи, информира Министерството на транспорта и съобщенията

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и капитанът на пристанище Бургас Живко Петров ще приемат моторния кораб CHELSEA 3 при влизането му в порта.

Очаква се поразеният от дронове плавателен съд да бъде провлачен до пристанище Бургас около 7:00 часа тази сутрин.

Операцията по изтеглянето на моторен кораб CHELSEA 3, атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа снощи, информира Министерството на транспорта и съобщенията.

Припомняме, че на 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България.

Моторният кораб CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла. 

Военно-окръжна прокуратура - София обяви в петък, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд CHELSEA 3. 

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