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Мария Захарова: Няма доказателства за съпричастност на когото и да било към ударите по кораби в български води

Мария Захарова: Няма доказателства за съпричастност на когото и да било към ударите по кораби в български води
AP/БТА

Захарова посочи, че руският посланик Елеонора Митрофанова и премиерът Радев са обсъдили ударите

Няма доказателства, които да сочат съпричастност на която и да е страна към ударите по кораби в български води“, заяви днес на брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че скорошният инцидент в изключителната икономическа зона на България е бил обсъден по време на среща между руския посланик в България Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев.

Срещата между Радев и Митрофанова се състоя на 13 октомври.

Тази седмица два кораба бяха ударени в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Плаващият под малтийски флаг "Челси" 3 бе поразен на 18 морски мили източна от Бяла. Той остана на вода, а целият екипаж от 15 души бе спасен. На 17 морски мили източно от Крапец бе потопен друг кораб.

Миналата седмица други два търговски кораба – „ALFA WATAN" и „ABLE", бяха атакувани на 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. „ALFA WATAN" потъна, а 18-членният екипаж на „ABLE" бе спасен.

 

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