Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

"За нас участието в НАТО и ЕС е гаранция за нашата сигурност, особено когато се касае за рискове от типа военни или хибридни." Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в предаването "Денят ON AIR", коментирайки напрежението в Черно море и възможностите за защита на България.

По думите му сигурността на Черноморския регион вече е сред приоритетите на ЕС и НАТО, като през последните години са разработени и конкретни планове за действие.

Божилов подчерта, че при консултациите с Алианса България трябва да търси както политическа подкрепа от съюзниците, така и координация на военните мерки за сигурност.

Бившият заместник-министър коментира и предложението за мораториум върху военните действия в Черно море. Според него инициативата е положителна, но вероятността Русия да се съгласи е малка.

"Идеята е добра, но не мисля, че най-вече Русия би се съгласила", заяви той.

По думите му Москва от години не проявява интерес към регионално сътрудничество, което поставя под съмнение възможността за постигане на подобно споразумение.

"Докато се водят военни действия, не виждам как ще се постигне мир. Докато не се постигне мир, няма да решим проблема със свободноплаващите мини", предупреди Божилов.

Той настоя България да подобри разузнавателните си способности и наблюдението на морските пространства, за да може да реагира своевременно при нови заплахи.

Според него на този етап страната ни трябва да задейства механизмите за консултации с НАТО и да търси съвместни решения със съюзниците за гарантиране на сигурността в Черно море.