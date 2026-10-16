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Балкани

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

София и Букурещ искат оборудване и подкрепа за регионален център за морска сигурност на фона на руските атаки срещу Украйна

България и Румъния предлагат допълнителни мерки за укрепване на сигурността в Черноморския регион, включително осигуряване на оборудване и подкрепа за регионален център за гражданска морска сигурност. Това съобщи румънският президент Никушор Дан, като уточни, че двете страни искат конкретните ангажименти да бъдат включени в заключенията на Европейския съвет.

Инициативата идва на фона на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море и продължаващите руски атаки срещу Украйна. По думите на Дан предложенията целят да подобрят наблюдението и защитата на морската среда. Успоредно с това в рамките на НАТО се водят разговори за допълнителни оперативни способности за сигурност.

Опасенията за безопасността в региона се засилиха след нападения срещу търговски кораби, включително в близост до българското и румънското крайбрежие. Инцидентите поставят на дневен ред защитата на международните морски маршрути и сигурността на корабоплаването.

ЕС и САЩ се разминават за санкциите срещу Москва

Въпреки че европейските лидери продължават да заявяват подкрепа за Украйна, различията между Брюксел и Вашингтон относно санкционната политика стават все по-осезаеми.

Европейският съюз не планира да последва решението на САЩ за облекчаване на ограниченията върху руските горива. Европейската позиция остава насочена към запазване на икономическия натиск върху Москва.

Разногласия има и по въпроса за замразените руски активи. Според представената информация американски преговарящи са предложили част от средствата да преминат под контрола на САЩ, но европейските представители са отхвърлили идеята.

Германският канцлер Фридрих Мерц е заявил, че активите са замразени в Европа и решенията за тяхното използване трябва да бъдат вземани от европейските държави.

Белгийският премиер Барт де Вевер също е обърнал внимание на трудностите пред Украйна, като е посочил, че Киев се чувства изоставен от част от съюзниците си. Според него европейските страни трябва да бъдат готови да поемат значителна част от финансовата подкрепа за страната.

Зеленски предлага съвместно производство на противоракетна система

Украинският президент Володимир Зеленски отново подчерта правото на страната си да се защитава от руските нападения. Той настоява Киев и европейските му партньори да работят заедно по разработването на противоракетна система, която да може да бъде произвеждана по-бързо и на по-ниска цена.

Целта е да се увеличат възможностите за противодействие на въздушни атаки и да се съкратят сроковете за доставка на отбранително оборудване. По-ниските производствени разходи биха позволили и по-широко осигуряване на необходимите средства за защита.

Хърватия блокира напредъка на Черна гора към ЕС

Разширяването на Европейския съюз също остава сред темите, по които държавите членки търсят решение. Черна гора среща ново препятствие по пътя си към членство заради позицията на Хърватия, която възпрепятства напредъка в преговорния процес.

На този фон европейските лидери трябва да търсят общ подход по няколко важни направления – укрепването на сигурността в Черно море, продължаването на помощта за Украйна, отношенията със САЩ и разширяването на Съюза.

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