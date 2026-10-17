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Черно море и Славия продължават напред за Купата на България

Черно море и Славия продължават напред за Купата на България

Дунав Русе също се класира за осминафиналите

Черно море прекъсна серия от пет поредни мача без победа и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. „Моряците" нямаха проблеми на стадион „Бончук" в Дупница и надиграха местния Марек с 3:0. Идрис Бунас откри резултата в 18-ата минута, а през второто полувреме се разписаха Георги Лазаров (67') и Георги Венциславов (81') с дебютния си гол в професионалния футбол.

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Славия също продължава напред в турнира. „Белите" не се затрудниха срещу Академик Свищов и спечелиха гостуването си с 2:0. Тимът на Ратко Достанич си реши мача още през първото полувреме с две попадения. Умаро Балде (4') и Жордан Варела (18') подпечатаха успеха за столичани.

Елитният Дунав Русе се наложи при гостуването си на Рилски спортист с 3:2. „Драконите" поведиха с голове на Валиньо (30') и Джордан Сейнт-Луис (34'). През второто полувреме централният защитник Виктор  Генев (54') върна интригата. До края двата тима си размениха по още едно попадение.

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