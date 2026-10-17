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Дълг от 100 евро може да набъбне до 500 евро: Частните съдебни изпълнители искат законови промени

Дълг от 100 евро може да набъбне до 500 евро: Частните съдебни изпълнители искат законови промени
БТА

От Камарата на ЧСИ настояват за въвеждане на доброволно изпълнение, което да намали съдебните дела, запорите и допълнителните разходи за длъжниците

Задължение от 100 евро може да нарасне до 400–500 евро заради натрупани такси и съдебни процедури. За това предупреди председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев, който настоя за законодателни промени, позволяващи доброволно уреждане на просрочените задължения.

"Заповедното производство се трансформира в машина за легитимиране на нереално надути дългове. Вноска от 100 евро може да стигне до 400–500 евро, когато процедурата е извървяна до нас. А длъжникът дори не знае за нея", заяви Дичев, цитиран от NOVA.

От Камарата предлагат България да последва примера на Румъния, където доброволното изпълнение е регламентирано още през 2001 година. При този механизъм длъжниците могат да погасят задълженията си наведнъж или разсрочено, срещу минимална такса, без да се стига до запор на банкови сметки или имущество.

В северната ни съседка годишно се образуват между 200 000 и 300 000 изпълнителни дела, като най-голям дял заемат необслужваните банкови кредити. Следват задълженията за електроенергия, вода, телефон и интернет.

В България частните съдебни изпълнители образуват около 100 000 дела годишно, като броят им намалява. През 2025 година са събрани близо 105 милиона евро от неизплатени обезщетения при катастрофи, издръжки и забавени заплати.

Отчита се и значителен спад при принудителните продажби на недвижими имоти. През миналата година те са били около 2500, докато през 2014 година са достигали 12 000.

Според Георги Дичев въвеждането на доброволно изпълнение ще позволи задълженията да се уреждат по предварително изготвен погасителен план, без допълнителни съдебни разходи и принудителни мерки.

От Камарата предупреждават, че поскъпването на живота и икономическата несигурност могат да увеличат задлъжнялостта на домакинствата. Затова призовават Народното събрание да предприеме спешни законодателни промени.

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