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Зеленски очаква Тръмп да отмени още санкции срещу Русия след сделката за руския дизел

Зеленски очаква Тръмп да отмени още санкции срещу Русия след сделката за руския дизел
Снимка: AP/БТА

Украинският президент определи разрешаването на вноса на руски дизел като първа стъпка към по-нататъшно облекчаване на американските санкции срещу Москва

Украинският президент Володимир Зеленски очаква американската администрация да премахне още санкции срещу Русия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вече отмени част от ограничителните мерки срещу Москва. Това съобщи Франс прес.

"За съжаление, отмяната на санкции ще продължи. Смятам, че "дизеловата сделка" е само първата стъпка", заяви Зеленски пред журналисти.

Изказването му е във връзка със споразумението между Тръмп и руския президент Владимир Путин, което предвижда да бъде разрешен вносът на руски дизел, както и с изявление на американския президент от предишния ден, че някои санкции ще бъдат отменени.

Зеленски изрази опасения, че решението за руския дизел може да бъде последвано от нови действия на Вашингтон за облекчаване на санкционния режим срещу Русия.

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